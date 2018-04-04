Iğdır'da tabura ateş açıldı: 1'i ağır 2 asker yaralandı
04 Nisan 2018 13:27
Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gökay Hudut Taburu'na açılan taciz ateşi sonucu 1'i ağır 2 asker yaralandı.
Türkiye - İran sınırında bulunan Gökay Hudut Taburu'na, sabah saatlerinde ateş açılması sonucu 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Öte yandan taciz ateşine askerlerin karşılık vermesi üzerine kaçan grubun yakalanması için operasyon başlatıldı. (DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 13:32
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