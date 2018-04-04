Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Beştepe'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Zirvesi için Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. Karşılama basına kapalı gerçekleşti.

Ruhani'yi dün havalimanında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşılamıştı.

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların gündeme geldiği görüşme, saat 11.58' de başladı. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı.

Ruhani'nin Putin ile görüşmesi sonrası Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi gerçekleşecek. Ana gündemin Suriye olacağı zirve sonrası liderler ortak basın toplantısı gerkçekleştirecek. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan-Putin görüşmesi: O defter kapandı

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 13:12

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