Kadıköy'de Genel-İş üyesi işçilerden taşeron eylemi

İstanbul Kadıköy'de Genel-iş üyesi işçiler taşeron düzenlemesiyle yüz binlerce taşeron işçinin işsiz bırakılmasını protesto etti. Hükümetin KHK'yle yürürlüğe koyduğu taşerona kadro düzenlemesi nedeniyle taşeron işçilerin büyük bölümü kapsam dışı kalarak mevcut haklarını da kaybetmişti. (EVRENSEL WEBTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 13:37

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