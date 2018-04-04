Eskişehirli kadınlar: Afife’den beri buradayız

Eskişehir Şehir Tiyatroları Kadın Oyuncuları ve Eskişehir Kadınları Platformu üyeleri, TBMM’de sergilenen tiyatro gösterisinde kadın oyuncuların sahneye çıkmasının engellenmesini kınamak için Özdilek Kültür Merkezinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Kültür merkezindeki sahnede kadınlar adına basın açıklamasını Şenay Subaşı okudu. Kadınların tüm dünyada ve ülkemizde tiyatro sahnesinde güçlüklerle yer edindiğine dikkat çeken Subaşı durumun endişe verici olduğunu söyledi. “Bu durumun tüm sorumlularını, söz konusu olay özelinde de TBMM Başkanı İsmail Kahramanı üzüntüyle kınıyoruz” diyen Subaşı gerekli adımların atılmasını istediklerini vurguladı. Sözlerine “Kadına, laikliğe, sanata ve özgürlüğe düşman bu zihniyeti kabul etmiyoruz” diye devam eden Subaşı, Afife Jale’nin o eşsiz ruhuyla sahnede emek veren tüm kadın oyuncuların Eskişehir Kadınları Platformu olarak yanında olduklarını söyledi. Subaşı sözlerini “Biz kadınlar her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz” diyerek sonlandırdı. (Eskişehir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 12:13

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