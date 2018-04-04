Özgürlükçü Demokrasi çalışanlarının evlerine polis baskını

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin çalışanlarının evlerine gece saatlerinde yapılan polis baskınında 4 gazeteci gözaltına alındı.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta düzenlenen baskın düzenlenerek kayyım atanan ve 25 çalışanı gözaltına alınan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık'a yönelik operasyon sürüyor.

Devam eden operasyonlarda dün gece de bazı gazete çalışanlarının evlerine özel harekat ve güvenlik şube polisleri tarafından baskın yapıldı.

Gece saat 00.00 ile 03.00 saatleri arasında yapılan baskınlarda edinilen bilgilere göre şu ana kadar Reyhan Hacıoğlu, Pınar Tarlak, Hicran Urun ile gazetenin eski çalışanlarından Mehmet Beyazıt gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçelerine ilişkin bilgi verilmezken polisler tarafından soruşturmada “gizlilik” kararı olduğu belirtildi.

Gazetecilerin adreslerinde yapılan aramalar sırasında polislerin cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve evlerde bulunan birçok eşyaya el koyduğu öğrenildi.

Gazetenin editörlerinden Reyhan Hacıoğlu'nun kaldığı evde yapılan aramada, haber takibi sırasında kullanılan gaz maskesi, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin kimi sayıları, kitap, mektup ve fotoğraflara el konulduğu belirtildi. (İstanbul/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 09:46

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