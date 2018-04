CHP, İstanbul’da seçim hazırlıklarına devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğündeki heyet Kağıthane’de sokak sokak gezerek halkın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 40 kişilik Yönetim Kurulu ile birlikte Kağıthane’de sokak sokak dolaşarak halkın sorunlarını dinledi, partisinin çözümlerini anlattı. Vatandaşlar Kaftancıoğlu’ya yaşadıkları ekonomik sorunlardan dert yandı. Kaftancıoğlu ise “Hep birlikte değiştireceğiz; hep birlikte yöneteceğiz. Bu ülkenin gelirlerini halka değil kendi ceplerine bağlayanlar için yolun sonu geldi” dedi.

2019 yılında gerçekleştirilecek iki kritik seçim için çalışmalarına devam eden CHP İstanbul İl Başkanlığı, olağan yönetim kurulu toplantılarını her hafta farklı bir ilçede gerçekleştirme kararı almıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin bu haftaki durağı Kağıthane oldu. Kaftancıoğlu öncülüğünde Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde buluşan CHP heyeti, önce esnafı tek tek ziyaret etti daha sonra da muhtarlarla ve meslek odalarıyla buluştu.

Gültepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen esnaf ziyaretleri sırasında CHP’li Kaftancıoğlu ile bazı vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Bir kasap dükkanına giren Kaftancıoğlu’nun “Hani et fiyatları ucuzlayacaktı” sorusuna dükkan sahibi şu sözlerle yanıt verdi: “Ancak milleti kandırıyorlar. Görüyorsunuz. İnanın ben 13 senedir kasabım, doğru düzgün et yiyemiyorum. Niye? Pahalı. Yerli ete ucuzlama yapsınlar, biz de yiyelim. Her şey pahalı görüyorsunuz yani. Gelen herkes şikayetçi.”

Gittiği her yerde vatandaşların ekonomiden şikayet ettiğini kaydeden Kaftancıoğlu, “Sosyal demokrat bir yönetimde biz bu ülkenin ekonomik özgürlüğünü sağlayacağız, bu günler geçecek” dedi.

Bankamatik kuyruğunda bekleyen bir vatandaş da Kaftancıoğlu’ya “Orta direğin belini büktüler. Yardım edin” diye seslendi. Kaftancıoğlu ise vatandaşın yanına gelerek onunla da kısa bir süre sohbet etti.

Kaftancıoğlu ve beraberindeki heyet, Kağıthane’de Şoförler Odası, Berberler Odası, Esnaf ve Ticaret Odası ile Bakkallar Odası başkanlarıyla da bir araya geldi. Meslek odaları başkanlarından da esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Kaftancıoğlu, görüşme boyunca oda başkanlarının sözlerini tek tek not aldı. Daha sonra Kağıthane’de görev yapan muhtarlarla buluşan Kaftancıoğlu’nun, Kağıthane’deki programı partisinin ilçe merkezinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısıyla sona erdi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 08:24

