YouTube'un Kaliforniya'daki merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı

YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlı olay yaşandı. 4 yaralı var, saldırgan ise öldü.

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlı bir olay yaşandı. Olay yerine giden polis yetkilileri, 4 kişinin ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı.

San Bruno Polis Şefi Ed Barberini, silahlı saldırgan olduğuna inanılan bir kadının binada bulundu ölü bulunduğunu ve ölümün "kendisi tarafından açılan bir yaradan kaynaklandığını" söyledi.

Kaliforniya'daki San Bruno Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada olayın ardından polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları gerektiği belirtilmişti.

YouTube'u çatısı altında bulunduran Google, "ateş açılmış olması muhtemel olan bir olayı" incelediklerini duyurmuştu.

San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bine yakın çalışanı yer alıyor.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 01:23

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