YouTube'un Kaliforniya'daki merkezinde saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki merkezinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırgan intihar etti, 4 kişi yaralandı.

Video paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki merkezinde silahlı saldırı yaşandı. Olay yerine giden polis yetkilileri, 4 kişinin ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı.

San Bruno Polis Şefi Ed Barberini, silahlı saldırgan olduğuna inanılan bir kadının binada bulundu ölü bulunduğunu ve ölümün "kendisi tarafından açılan bir yaradan kaynaklandığını" söyledi.

Kaliforniya'daki San Bruno Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları gerektiği belirtilmişti.

San Bruno'daki merkezinde 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bine yakın çalışanı yer alıyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 08:31

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