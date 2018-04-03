Letonya’da, Hitler'in kitabı Harry Potter’ı geçti

Letoncaya çevrilen Hitler’in Kavgam kitabı 'ilgi çekenler'de Harry Potter kitabını geride bıraktı.

Adolf Hitler, Letonya'nın en popüler kitap portalı iBook'taki ‘En çok ilgi çeken kitaplar' listesinde, JK Rowling'in “Harry Potter ve Felsefe Taşı” kitabını geride bırakarak zirvede yer aldı.

Sputnik’in aktardığına göre; Letonya'da, Hitler'in ‘Mein Kampf'ı son bir haftanın lideriyken JK Rowling'in ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı' dokuzuncu oldu.

Aylık sıralamada Hitler'in kitabı, erotik romanın ardından ikinci sırada yer alırken, Stephen Hawking'in ‘Zamanın Kısa Tarihi' dördüncü sırada yer bulabildi.

‘Mein Kampf', 1995'te Letoncaya tercüme edilmişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 00:19

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