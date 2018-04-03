Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye CHP'den tepki

'Esenyurt'un Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Esenyurt'u kaybedersek İslam'ı kaybederiz' diyen belediye başkanına CHP İlçe Yönetimi tepki gösterdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe‘nin "Esenyurt’un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Niye var? Esenyurt’u kaybedersek Kudüs’ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam’ı kaybederiz, Mekke’yi kaybederiz” sözlerine CHP ilçe örgütünden tepki geldi.

Esenyurt meydanda yapılan açıklamaya siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi. CHP ilçe örgütü adına açıklama yapan İlçe Başkanı Ali Gökmen, ‘’Esenyurtumuzun atanmış Belediye Başkanı, Şehitleri Anma Günü’nde yaptığı açıklamalar ile mensubu olduğu köhne zihniyeti çok iyi bir şekilde temsil etmiştir. Ali Murat Alatepe yaptığı açıklamada “Esenyurt’un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Niye var? Esenyurt’u kaybedersek Kudüs’ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam’ı kaybederiz, Mekke’yi kaybederiz” ifadelerini kullanmıştır. Göreve atandıktan sonra bu görevde kalıcı olamayacağını, bu görevin ağırlığını kaldıramayacağını ve idarecilik zafiyetini her durumda belli eden Alatepe, yaptığı bu açıklama ile bir başka zayıflığını daha ortaya koymuştur. Bu zayıflığın adı iktidarı kaybetme korkusudur! ‘’diyerek AKP’nin Esenyurt’u bir sorunlar yumağına dönüştürdüğünü, beraberinde binlerce mağdur yarattığını belirtti.

'HALKIN DİNİ DUYGULARINI İSTİSMAR ETME ÇABASI'

Eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'ya atıfta bulunan Gökmen şöyle devam etti: ’Eski başkanı sağlık sorunları bahanesiyle istifa ettirerek yargıdan kaçırmaya çalışmıştır. Halkın sandıkta gereken dersi vereceğini anlayan bu çürümüş zihniyet, yıllardır zorda kalınca başvurdukları yegâne yönteme; din istismarcılığına bir kez daha sarılmıştır. Sormak isteriz, ne demek 'Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz'? İslam sizin döneminizde çeşitli cemaatlerin elinde oyuncak edilmedi mi? Devletin tüm birimlerine sırf 'alnı secdeye değdi' diye terör örgütü üyeleri sizin döneminizde yerleştirilmedi mi? Siz değil misiniz 'ne istediniz de vermedik' diyen? Siz değil misiniz yaşlı gözlerle terör örgütü liderini öven ve ülkeye davet eden? Şunu kimse unutmamalıdır ki İslamiyet’e en büyük zararı AKP iktidarı ve idarecilerinin bu söylemleri vermektedir. İnanç özgürlüğünün ve demokratik düzenin teminatı bireyler ve partiler değil, Cumhuriyet, demokrasi ve laikliktir. Tekrar ve önemle belirtmek isteriz ki bugün geldiğimiz aşamada Esenyurt Belediye Başkanı’nın bu açıklamayı yapmasındaki tek sebep, tek adama yaranma kaygısıdır. AKP iktidarı çok iyi bilmektedir ki yıllarca gerek ilçemizde gerekse tüm Türkiye’de yaptıkları idarecilik hatalarının bedelini bu halk ödemiştir ve ödemektedir. İlçemizin bugün içinde bulunduğu tüm sorunların sebebi bu zihniyetin yönetim anlayışıdır. Önce Necmi Kadıoğlu’nun şimdi ise Ali Murat Alatepe’nin dine sarılarak halkın dini duygularını istismar etme çabası bundandır. Ancak, halkımız bu oyunlara gelmeyecek ve bu istismarcılara gereken dersi sandıkta verecektir. CHP kazanınca hırsızlar, yolsuzlar, halkın dini duygularını istismar edenler ve halka zulmedenler kaybedecek, kazanan ise halkın bizzat kendisi olacaktır. (İstanbul/EVRENSEL)

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