Bisikletli Sahaf ‘Ekolojik Kütüphane’ için pedal çeviriyor

Ekolojik yaşama katkı sağlamak için İstanbul’daki 4 okula 'Ekolojik Kütüphane' kuran Bisikletli Sahaf, kütüphane kurmak için pedal çevirmeye başladı.

İstanbul’daki okullarda çocuklarla buluşup “Tohum Ekim Atölyesi”, “Bisikletli Yaşam Atölyesi”, “Hayalimdeki Yolculuk Atölyesi” gibi etkinlikler düzenleyen ve ekolojik bir girişim olan Bisikletli Sahaf, 2015’te sosyal sorumluluk projesi olarak başladığı “Ekolojik Kütüphane” çalışmalarını sürdürüyor. Kitaba ve kütüphaneye ihtiyacı olan okullar için bisikletlerle kitap toplamaya başlayan grup, bağışlanan kitapları “Bisikletli Sahaf Atölyesi” adı altında okullara teslim ediyor. Grup böylelikle ekolojik yaşama, bisikletle ulaşımın yaygınlaşmasına ve çocuklarda ekolojik yaşam bilincinin gelişmesine de katkı sağlamaya çalışıyor. İstanbul’da bulunan 4 okulda “Ekolojik Kütüphane” kurduktan sonra çalışmalarına bir süre ara veren grup, Bayrampaşa’da bulunan Ülkü İlköğretim Okulunda kütüphane oluşturmak için tekrar pedallara sarıldı.

‘BİSİKLETLERLE KİTAP TAŞIYORUZ’

İnsanların kendilerine alternatif bir şeyler bulması gerektiğini söyleyen atölyenin kurucularından Filiz Gülez, Bisikletli Sahaf Atölyesini şöyle anlattı: “İnsanlara daha çok sosyal medya üzerinden duyuru yapıyoruz. Kitap bağışlamak isteyenlerin adreslerine bisikletle gidiyoruz. Kitapları topladıktan sonra ise okullarla iletişime geçiyoruz. Kitaba ihtiyacı olan okullara, bisikletle kitapları taşıyoruz. Öğrenciler bisikletle kitap getirdiğimizi görünce çok mutlu oluyorlar. Onlara, kütüphanemizi kurduktan sonra bir sunum yapıyoruz. Yolculuklarımızı, kitapları, doğayı anlatıyoruz. Karşılıklı bir etkileşim oluyor. Çocukların enerjisini görmek çok güzel.”

GÖRME ENGELLİLER DESTEK VERİYOR

“Ekolojik Kütüphane” kurulmasına katkı sunan görme engellilerin oluşturduğu Eşpedal Derneğinin Kurucu Başkanı Mustafa İşçier de, “Tandem bisikletlerle okullara gidiyoruz. Öğrenciler bir görme engellinin bisikletle kitap taşımasını ilginç buluyor. Doğayı kirletmeden, alın terimizle ve kas gücümüzü kullanarak bunu yapmamız bizim için önem taşıyor. Yaptığımız şeyi kutsal buluyoruz” şeklinde konuştu. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 20:30

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