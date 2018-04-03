İkinci el roket astronotlara yemek götürdü

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketi, daha önce kullandığı roket ve kapsül ile 2,6 tonluk kargoyu uzaya gönderdi.

ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketi, daha önce başka görevlerde kullandığı Falcon 9 adlı roketi ve Dragon adlı kargo kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na 2.5 tonluk malzeme gönderdi.

Şirket böylece Aralık 2017’den sonra ikinci defa geri dönüştürülmüş uzay araçlarıyla bir fırlatma gerçekleştirmiş oldu. SpaceX’in amacı milyonlarca dolar değerinde olan bu malzemeleri tekrar kullanarak uzay yolculuklarını daha az maliyetli bir hale getirmek.

BBC’nin haberine göre, kapsül, uzay istasyonundaki astronotlara 2.6 ton ağırlığında yemek ve deney malzemesi taşıdı. Malzemeler, gök gürültülü fırtınaların ve Uzay’da ilaç geliştirilmesinin araştırılmasında kullanılacak. SpaceX, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ile yaptığı 16 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında uzaya 14’üncü defa malzeme taşımış oldu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 20:24

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