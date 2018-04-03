Altınoluk'ta, Evrensel'le dayanışma yemeği

Evrensel ile destek ve dayanışma yemeklerine bir yenisi daha eklendi.

Altınoluk'ta Evrensel ile dayanışma yemeği gerçekleştirildi. EMEP, CHP, HDP, SYKP temsilcileri ile çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisinin katıldığı yemekte, gazetemiz yazarı Nuray Sancar konuştu. Evrensel gibi emekten yana olan basın kurumlarının gerçekleri yazdığı için baskı altına alındığını belirten Sancar, Evrensel, Birgün, Cumhuriyet, Özgürlükçü Demokrasi gazetelerine yapılan baskının, gazetecilerin tutuklanmasının, para cezaları ve davalarla yıldırılmaya çalışılmasının tek sesli bir basın yaratmak uğruna yapıldığını söyledi. Sancar, “Bunun ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ diyen TTB yöneticilerine, kent rantlarına karşı çıkan TMMOB’ye, onbinlerce kişinin işinden edildiği KESK’e yapılan baskılarla, seçilmiş siyasi ve yerel yöneticilerin tutuklanması, belediyelere kayyım atanması ile doğrudan ilişkisi vardır. Demokrasi nöbetleri, Adalat yürüyüşü, 5 aylık hamile Neslihan Karyemez’in bildiri dağıtılırken tutuklanmasının ve Altınoluk’ta 10 yerel siyasetçinin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla alakası vardır. Tek sesliliğe mahkum olmak istemiyoruz. Bunun için gazetelerimize sahip çıkacağız. Evrensel halkın, işçinin emekçinin sesidir. Sizin sesinizdir. Ona sahip çıkmak özgürlüğe demokrasiye sahip çıkmaktır” diye konuştu. Daha sonra konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, gazetemizle dayanışmanın önemine dikkat çekti. Tüm, “Evrensel bu gün gerçekleri yazabilen birkaç gazete kaldı. Bu gazetelerin korunması ve desteklenmesi gerekiyor. Evrensel’in desteklenömesi bu nedenle önemli” dedi. Gece türküler ve halaylarla son buldu. (Balıkesir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 20:07

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