Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 korucu yaşamını yitirdi, 6 yaralı

Saldırıda 1 korucusu yaşamaını yitirirken, 2’si ağır olmak üzere 4 korucu ile 1 emekli korucu ve 1 sivil toplam 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, güvenlik korucularının da içinde bulunduğu odun taşınan kamyona, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 korucusu yaşamaını yitirirken, 2’si ağır olmak üzere 4 korucu ile 1 emekli korucu ve 1 sivil toplam 6 kişi yaralandı

Kulp ilçesine bağlı Bayir köyü yakınlarında topladıkları odunları ilçe merkezine getiren ve içinde güvenlik korucuların bulunduğu kamyona, seyir halindeyken saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu 2’si ağır olmak üzere 4 korucu ile 1 emekli korucu ve 1 sivil toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgede operasyon başlatıldı.

DHA saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Diyarbakır İli Kulp İlçesi Taşköprü Köyü Kuyucak mezrası bölgesinde yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşımakta olan 7 kişilik Güvenlik Korucularına, 1 grup terörist tarafından 03 Nisan 2018 Salı günü saat 16.50 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda, 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 2’si ağır olmak üzere 4 güvenlik korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil vatandaş toplam 6 kişi yaralanmıştır. Yaralanan Güvenlik Korucuları bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan Güvenlik Korucularımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Yaralanan güvenlik korucularımıza ve vatandaşımıza da acil şifalar dileriz. Olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 20:03

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