Yoğun bakımdaki SES İzmir Şube Eski Başkanı Çakır'ın bilinci açıldı

SES İzmir Şubesi Eski Başkanı Rukiye Çakır, Ödemiş- Tire arasında trafik kazası geçirdi. Yoğun bakıma alınan Çakır'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi

SES İzmir Şube'sinin eski başkanlarından Rukiye Çakır, annesi, ağabeyi, yengesi, yeğeni ile Ödemiş-Tire arasında bir mevkiide trafik kazası geçirdi. İzmir Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakır'ın yoğun bakıma alındığı bildirildi. Çakır'ın son yapılan müdahaleler sonrası bilincinin açıldığı ve sorulan sorulara cevap verdiği ifade edildi.

DURUMU KRİTİK

İzmir'de eski SES Şube Başkanı Rukiye Çakır, Ödemiş-Tire karayolunda ailesi ile birlikte trafik kazası geçirdi. Tire Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelere göre Çakır'ın beyin kanaması geçirdiği, akciğerinin su topladığı ve karaciğerinde yırtılma olduğu belirtildi.

Rukiye Çakır, daha sonra İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 20:12

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