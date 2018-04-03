Hindistan’da yoksullar ayaklandı: 9 kişi öldü

Hindistan'da kast sisteminin en yoksul kesimi olarak bilinen 'Dalitler', haklarının kısıtlandığını öne sürerek Yüksek Mahkemeyi protesto etti.

Hindistan’da kast sisteminin en altında olan ve ‘Dokunulmazlar’ olarak anılan en yoksul kesim yani “Dalitler”, haklarının kısıtlandığını öne sürdükleri yüksek mahkeme kararı nedeniyle ülke genelinde eylem düzenledi.

Sputnik’in India Today’den aktardığına göre, Hindistan’ın Uttar Pradeş, Pencap, Madhya Pradeş, Racastan, Uttarakhand, Bihar, Carkhand ve Odişa eyaletlerinde büyük gösteriler düzenlendi. Federal hükümet Uttar Pradeş’teki gösterileri bastırmak için 800 polisi görevlendirdi.

Polisin saldırısıyla Madhya Pradeş’te başlayan çatışmalarda 5 kişi ölürken, onlarca kişi yaralandı. Eyaletteki bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Racastan’ın Alwar kentinde 1 kişi ölürken eyaletteki Jaypur, Acmer, Udaypur ve Jodhpur kentlerinde şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi. Sopa ve kılıç taşıdığı ileri sürülen bazı grupların Calandhar, Amritsar ve Bathinda’da da iş yerlerini kepenk kapatmaya zorladığı da iddia edildi.

Vaishali, Muzafferpur, Patnai Nawada ve Bhagalpur’da da çatışma çıktı.

EYLEMLER NEDEN BAŞLADI?

Habere göre, Hindistan’da 1989 yılında yürürlüğe giren ve ‘SC/ST’ olarak anılan yasa aşağı kasttakilere ve kabile üyelerine yönelik suçları engellemek için çıkarılmıştı.

Yasa, bu kesimdekilere yönelik suçları işleyenlerin otomatik olarak gözaltına alınmasını, kefalet şartlarının sınırlandırılmasını ve suçun sicile işlenmesini sağlıyordu.

Yasa ayrıca görevlerini ihmal eden kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü açıyordu. Dalitler özellikle bu uygulamanın gerekli olduğunu zira suçlunun kamu görevlileriyle aynı kasttan olduğu durumlarda kendilerinin şikayetlerinin göz ardı edildiğini söylüyor.

KARARIN GÖZDEN GEÇİRMESİ İSTENDİ

Yüksek Mahkeme işte bu yasanın (SC/ST) ‘Geçmişte yanlış şekilde uygulandığı’ gerekçesiyle değiştirilmesi kararını vermişti. Mahkeme birçok vakada kişisel husumetlerin rol oynadığını savunmuş bu nedenle de otomatik gözaltı ve suçların sicile işlenmesinin durdurulması ve polisin söz konusu suçlar hakkında 7 gün içinde ön soruşturma yapması gerektiğine karar vermişti. Ayrıca gözaltıların yapılması yazılı izne bağlanmıştı.

Federal hükümet ise Dalit gruplarının eylemlerini yatıştırmak için yüksek mahkemeye söz konusu kararını gözden geçirmesi için bir dilekçe gönderdiğini açıkladı.

ÜLKEDE 200 MİLYON ‘DOKUNULMAZ’ YAŞIYOR

Mahkemenin kararını eleştirenler yasanın etkisinin azaltılmasının yetkililerin aşağı kasttakilere yapılan zulme göz yummasına ve bu kesime yönelik suçların sayısının artmasına yol açacağını savunuyor. Ülkede 200 milyon Dalit yani ‘Dokunulmaz’ yaşadığı sanılıyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 19:13

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