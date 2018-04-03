Suudi prens ‘İsrail’in toprak hakkı’nı tanıdı

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yahudilerin kendi topraklarına sahip olma hakları olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD’nin The Atlantic sitesine verdiği demeçte İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney’in “Hitler’den daha kötü” olduğunu söyledi. Prens Muhammed’in aynı söyleşide “Yahudilerin kendi topraklarına sahip olma hakları olduğunu” da dile getirmesi dikkat çekti.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN İSRAİL KONUSUNDA BİR İLK

Prens Selman, İsrail’in kendi topraklarına sahip olma hakkı bulunduğunu söyleyen ilk üst düzey Suudi yetkili oldu. Selman, “Yahudi halkının en azından atalarından kalan vatanlarının bir kısmında bir ulus devlete sahip olma hakkı olup olmadığını” soran Goldberg’e şu yanıtı verdi: “Ben hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğuna inanıyorum. Ama herkes için istikrarı güvence altına alacak ve ilişkileri normalleştirecek bir barış anlaşmasına sahip olma zorunluluğumuz var. Filistin halkının hakları ve Kudüs’teki kutsal caminin akıbeti konusunda dini kaygılarımız var. Duruşumuz bu. Diğer haklara karşı bir itirazımız yok. İsrail’le paylaştığımız birçok çıkar var. Ve barış olursa, İsrail ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında da çok fazla çıkar olacaktır”

Suudi Arabistan İsrail’e yapılacak bir ticari uçuş için geçen ay ilk kez hava sahasını açmıştı. İki yıl süren uğraşlar neticesinde gelen bu karar, İsrail tarafından “tarihi bir adım” olarak nitelendirilip “takdir” edilmişti.

BOZACININ ŞAHİDİ...

Öte yandan İsrail ordusu, Filistinlileri protesto gösterilerinden vazgeçirmek için Suudi Arabistanlı “alimler”in fetvalarına işaret etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, Filistinlilerin “Toprak Günü” nedeniyle düzenlediği “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerini “Kaos Yürüyüşü” olarak niteledi.

Adraee, çarşamba günü paylaştığı görüntülü mesajında Suudi alimlerin açıklamalarına atıfta bulunarak Filistinlilere gösteri düzenlememe çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Yüksek Alimler Heyeti ile İlmi Araştırmalar ve Fetva Konseyi üyesi Salih bin Fevezan el-Fevezan’ın “Gösteri ve protestolar Müslümanların işlerinden değildir” şeklindeki fetvasından alıntılar yapan Adraee, yine Suudi Arabistan’ın önde gelen alimlerinden Muhammed Bin Salih el-Useymin’in fetvalarına atıfta bulunarak Filistinlileri işgal karşıtı gösterilere katılmamaya çağırdı.

YEMEN'DE YİNE ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜLER

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun önceki günkü hava saldırısında çok sayıda çocuğun öldüğünü duyurdu. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Hudeyde kentindeki saldırıyı “ülkede son yıllarda çocuklara yapılan en ölümcül saldırılardan biri” diye niteledi.

‘BİRÇOK ÇOCUK KAYIP’

Açıklamada “BM liman kenti Hudeyde'deki saldırıda çok sayıda çocuğun öldürüldüğünü doğruladı.

Ölü ve yaralıların hala enkaz altından çıkarıldığı ve birçok çocuğun kaybolduğu belirtildi” denildi.

Reuters saldırıda 7'si çocuk 12 sivilin öldüğünü duyururken AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı Husi milislerinin toplandığı binanın vurulması sonucu 16 kişinin öldüğünü söyledi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 18:58

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