Çipras: Türkiye’ye tahrik edici söylemlerden vazgeçilmeli

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan krizlerle ilgili konuştu.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Türkiye’nin “provokasyonlarını yoğunlaştırıp ilişkileri bozduğunu” savundu ve Ankara’ya “çıkmaza yol açan taktiklerini” terk etmesi çağrısı yaptı.

Çipras Yunan TV kanallarından canlı olarak yayınlanan Bakanlar kurulu toplantısındaki konuşmasında: “Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor. Ancak kimseden de korkmuyor. Güçlü ve güvenli bir ülkeyiz, ittifaklarımız var. AB ilk kez Ege ve Doğu Akdeniz’de yanımızda yer aldı. Türkiye’ye tahrik edici politika ve söylemlerden vazgeçilmesi için çağrıda bulunuyoruz. İçteki sorunların komşu ülkelere yönlendirmekle yangının daha fazla büyümesine yol açmasını kimse istemez” ifadelerine yer verdi.

‘YUNAN ASKERİ SERBEST BIRAKILSIN’

İki Yunan askerinin Türkiye’de haksız yere tutulduğunu savunan Çipras “Sınır bölgesinde kaçak göçmen geçişlerini önlemekle görevli iki Yunan askerinin bir an önce serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mümkün mertebe elinden gelen gayreti göstermesini bekliyoruz.” dedi.

Çipras ayrıca ve “Zaman zaman Yunan tarafına geçen Türk askerlerinin Türkiye’ye iade edildiklerini anımsattıktan sonra “Böyle olumlu bir gelişme Türkiye’nin iyi niyet gösterisi olarak kabul edilecektir” şeklinde konuştu.

Alexis Çipras son olarak iki askerin durumu ile ilgili “Sabırlı olacağız. Yangına körükle gidecek taraf olmayacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 18:42

www.evrensel.net