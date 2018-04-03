Diyarbakır'da kayyım kıdem tazminatı davalarına hazırlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Atilla, işten çıkarılan belediye çalışanlarının açacağı işe iade ve tazminat davaları için savunma istedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Cumali Atilla, istihbari raporlar doğrultusunda işten çıkarılan belediye çalışanlarının açacağı işe iade ve tazminat davaları için Belediyenin Hukuk Müşavirliğine yazı göndererek, gerekli hukuki savunmaların yapılmasını istedi.

MA’nın haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Cumali Atilla, belediye bünyesinde hizmet alımı yoluyla çalıştırılan ancak polis, asker, belediye ve müfettiş raporlarına dayanılarak iş sözleşmeleri, 667 sayılı KHK’de yer alan “Milli Güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı” olduğu gerekçesiyle işten atılan belediye çalışanları için yazı gönderdi. Cumali Atilla imzasıyla Belediyenin Hukuk Müşavirliğine gönderilen “53362799/173”sayılı ve “Görevine son verilenler” konulu yazıda, ismi ekli listede yer alan ve bugüne kadar “güvenlik” gerekçesiyle işlerine son verilen çalışanların belediye aleyhine iş mahkemelerinde açacakları işe iade ve tazminat davalarında gerekli hukuki savunmaların yapılmasını istedi. Kayyım, istihbari nitelikteki bilgilere dayanılarak “güvenlik” gerekçesiyle iş sözleşmeleri feshedilen 42 belediye çalışanın isimlerini de yazıya ekledi. (DİYARBAKIR)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 18:20

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