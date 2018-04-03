Kadıköy'de rezidans inşaatında yangın

Kadıköy'ün Fikirtepe semtinde bulunan 20 katlı bir inşaatın üst katlarında yangın çıktı.

Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.



Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. İnşaat halindeki 20 katlı binanın üst katlarından dumanlar yükseldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında asansör boşluğundaki straforların yandığı belirtildi. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 18:29

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