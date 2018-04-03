Taşeron işçiler tepkili: Devlet tüm haklarımıza el koyacak!

Kadroya geçişte imzalatılan sulh sözleşmesi ile tazminatlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan işçiler kaygılarını Evrensel'e anlattı.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Taşeron işçiler şimdi de yıllarca çalışmalarının karşılığı olan tazminatlarını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Zira işçilere kadroya geçiş için şart koşulan sulh sözleşmesinin altına, el yazısıyla “Arşiv araştırması nedeniyle işten atılması halinde tazminat talep etmeyeceğine” dair yazı yazarak imza atması isteniyor. Ankara’dan gazetemizle temasa geçen ve dilekçeyi imzalamak zorunda kalacak işçiler, “Bu resmen bizim istifa dilekçemiz. Devlet bizim tüm haklarımıza el koşuyor” dedi.

2 Nisan 2018 tarihinde ‘El yazısı ile yazılacak örnek dilekçe’ diye hastane başhekimliğine gönderilen ve Ankara’daki hastanelerde çalışan işçilerden istenen dilekçe metni şöyle: “T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 30.03.2018 tarih ve 60438742.902-99-E- 380 sayılı imza yazısına istinaden; arşiv araştırma sonucum olumsuz geldiğinde atama işlemi sonrasında ilgili kanun ve mevzuatta belirtilen atama şartları taşımadığım anlaşılması halinde atamam yapılsa da tazminatsız olarak görevime son verileceğini kabul ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.”

‘KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ’

2 Nisan 2018’de el yazısı ile istenilen bu dilekçedeki şartların 30.03.2018 tarihindeki imza yazısında belirtilmediğini söyleyen işçiler, “Cuma günü daha böyle bir şey yokken zaten bunun korkusunu yaşıyorduk” şeklinde dile getirdi. Bu dilekçe örneğinin kendilerini ‘Sulh Sözleşmesi’nden daha tedirgin ettiğini ifade eden işçiler, “İmza atmayanlarımız var. Bazılarımız sendikadan haber bekliyor. Korktuğumuz başımıza geldi” dedi.

Daha önce adli suçtan yargılanan ve ailesinde ya da tanıdıklarında ‘FETÖ’cü’ oldukları iddiasıyla yargılanan işçilerin de endişesi artıyor. İşçiler şu sorularına yanıt arıyor: “Benim bir alakam yok FETÖ’yle ama bazılarımızın daha önce alışveriş yaptığı kişiler FETÖ’cüyse kadroya geçişine engel olur mu? Bank Asya’dan faizsiz kredi çekenler etkilenir mi?”

‘DEVLET TÜM HAKLARIMIZA EL KOYACAK’

Bazı arkadaşlarının imza atmadığını aktaran işçiler, “Yeter artık canımızı mı alacaklar! Bu demek oluyor ki, devlet istediğini güvenlik soruşturması bahanesiyle atıp tüm haklarımıza el koyacak” diye tepki gösteriyor. Uzun zamandır çalışan ve kıdem tazminatı yüksek olan işçiler, “Bu işin buralara kadar geleceğini bilseydim en başından tazminatımı alırdım. Ben haklarımıza bu kadar da el uzatılacağını düşünmemiştim, yarın işten çıkarılmayacağımızın hiçbir garantisi yok. Kadro diye bizi kandırdılar” diyor.

Bir kısım işçiler topluca valiliğe dilekçe yazmayı düşünürken bir kısmı ise sendika avukatlarından haber bekliyor ve “Vadedilen kadronun ne olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor” yorumunda bulunuyorlar.

Bu süreçte işçiler sendikalardan çok şey bekliyor. Beklenti içinde olan, sendika üyesi işçiler de sendikasız işçiler de tepki gösteriyor. İşçiler, “Bize bu dilekçeleri isteğimiz dışında imzalatıyorlar. İmza veren arkadaşlarımız da şimdi imzalarını geri çekmeyi düşünüyor. Bu resmen bizim istifa dilekçemiz” diyor.

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