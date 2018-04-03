HDP PM Üyesi Dilan Çetin gözaltına alındı
03 Nisan 2018 17:49
Ankara’da düzenlenen ev baskınlarında aralarında HDP PM üyesi Dilan Çetin’in de olduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da gün içinde düzenlenen ev baskınlarında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: “Halkların Demokratik Partisi (HDP) PM Üyesi Dilan Çetin, Ahmet Çiçek ve Numan Dalkılıç.”
Avukatlar gözaltına alınanların sayılarının artabileceğini söyledi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. (Ankara/MA)Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 17:50
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