Pervin Buldan Öcalan ile son görüşmelerini anlattı

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İmralı’da gerçekleştirdikleri son görüşmeye değindi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Buldan, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 5 Nisan 2015 tarihinde İmralı’daki son görüşmenin yıl dönümünün yaklaştığını ifade ederek, şunları söyledi: “5 Nisan tarihi aslında önemli bir kırılma tarihidir. Türkiye’nin geleceği ve siyaseti açısından 5 Nisan 2015 tarihinde İmralı Cezaevi’ne giden ve İmralı Heyeti’nde yer alan birisi olarak ifade etmek isterim ki, o tarihten bu zamana kadar Sayın Öcalan’dan herhangi bir haber alınamamaktadır. 5 Nisan tarihi benim ve Sırrı Süreyya Önder’in İmralı Cezaevi’nde yaptığımız görüşmede Sayın Öcalan’ın özellikle ifade ettiği noktalara değinmek isterim. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetlemeye katkı sağlayacak olan değerlendirmeler. 5 Nisan elbette demokratik çözüm ve barış sürecini başlatarak Türkiye’nin demokratikleştirilmesi ve Kürt sorununu çözümü açısından önemli bir tarihti.

Her görüşmemizde Sayın Öcalan’ın ifade etiği, bu sorun bu masada çözülmezse eğer muhataplarımız dışa açılacak ve bu ülke bir kriz, bir kaos yaşayacaktır. Evet, özellikle Sayın Öcalan ile son yaptığımız görüşmede bize ifade ettiği şuydu: ‘Buraya belki de son gelişiniz. Çünkü görünen o ki muhataplarımız sorunun çözümünde adım atmıyor ve ilerleme sağlanmıyor.’ Sayın Öcalan, özellikle üçüncü gözün, gözlemci heyetin İmralı’ya giderek katkı sunması gerektiğini ifade ediyordu. 28 Şubat 2015 tarihinde Dolmabahçe Mutabakatı’nın, İmralı Adası’nda gözlemci heyet şahitliğinde tartışmaya açılmasını belirtiyordu. Fakat bırakın gözlemci heyetin İmralı Adası’na gitmesini, ne yazık ki Dolmabahçe Mutabakatı bile AKP tarafından yok sayıldı, inkar edildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 16:47

www.evrensel.net