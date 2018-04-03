Ekmek ve Gül 1(0) Yaşında: Kadınların sesi, gücü daha da büyüsün diye

Bir televizyon programı olarak başlayan, sonrasında kadın dergisi ve internet sitesi olarak yayınını sürdüren Ekmek ve Gül 10 yılı geride bıraktı.

Yayın hayatına bir televizyon programı olarak başlayan Ekmek ve Gül 10 yılı geride bıraktı. Ekmek ve Gül, kadın dergisi ve internet sitesi olarak yayınını sürdürüyor.

Kadınları sesi olmak üzere 10 yıl önce yola çıktıklarını söyleyen Ekmek ve Gül, sitelerinden yayımladıkları mesajda, “Hedeflerimiz büyüktü; çünkü kadınların sesinin her geçen gün daha da bastırıldığı, kadınların birbirleriyle iletişim olanaklarının daraltıldığı bir memleket ortamında ‘Biz varız, buradayız’ demenin cüretini taşıyorduk. Omzumuzda eli olan kadın sayısı çoktu. Aradan geçen 1 yıl içinde tüm çabamız ve çalışmamız bu heyecanı diri tutmak, kadınların beklentilerine karşılık olabilmek içindi...” ifadelerine yer verdi.

ekmekvegul.net internet sitesi 1 yıl içinde 938 bin kişi tarafından ziyaret edildi, toplamda 2 milyon 415 bin 859 kez tıklandı. 17 ayrı kategoride 3312 içerik, 233 etkinlik, 21 galeri yayımladı. Ekmek ve Gül TV’de Türkiye’nin dört bir yanından kadınların cep telefonları ve kulakları kullanılarak 183 canlı yayın gerçekleştirdi.

“Bizim için rakamlardan önemli şeyler var” denilen mesajda kadınların biriktirdikleri şöyle anlatılıyor:

“Mesela yazdığımız bir yazının memleketin bir ucundaki kadınların yaptığı basın açıklamasının cümleleri haline gelmesi gibi... Hazırladığımız bir görselin bir kadının öfkesini, duygusunu yansıtmak için fabrikasında kadınlar tuvaletinin arkasında bir manifestoya dönüşmesi gibi... Dayanışma çağrısını bizimle ileten bir kadına binlerce kilometre uzaktaki kızkardeşlerinden yanıtın yine bizim üzerimizden veriliyor oluşu gibi... Hiç gitmediğimiz kentlerin, hiç bilmediğimiz mahallelerinden kadınların ‘Biz de burada bir Ekmek ve Gül grubu kurmak istiyoruz’ telefonlarına yanıt vermek gibi... Bilgi edinme hakkı ellerinden alınmış kadınların bizi derman görüp ‘Siz bana bir uzman önerirsiniz diye düşündüm, böyle böyle bir derdim var, nasıl çözerim?’ diye mesaj atması gibi... Fabrikada, atölyede, okulda, otobüste, durakta, çay molasında, iş arasında, adliye koridorunda, sokakta, evde kadınların buldukları ilk fırsatta hayata bir tık da kendileri için atıp ekmekvegul.net’e baktıklarını anlatmaları gibi...”

Ekmek ve Gül, sitelerinde yer verdikleri “Rakamlarla Ekmek ve Gül’ün 1 yılı” başlıklı haberle, yürüttükleri internet yayıncılığı hakkında detaylar paylaştı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 17:00

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