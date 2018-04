Gazeteciler, hak savunucuları, siyasetçiler: Eren Keskin'in yanındayız

129 dava açılan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 456 bin lira para cezası bulunan Avukat Eren Keskin'e dayanışma amaçlı basın toplantısı düzenlendi.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olması gerekçe gösterilerek hakkında toplam 129 dava açılan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 456 bin para cezası bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin ile dayanışma amaçlı basın açıklaması düzenlendi. Avukatları, hak savunucuları, müvekkilleri ve dostları Keskin’in yalnız olmadığını vurguladı.

İHD İstanbul Şubesi’ndeki basın açıklamasında, “Eren Keskin trans varoluşun öznesidir! Varoluşa kelepçe vurulamaz!” ve “Eren Keskin’in yanındayız” pankartları açıldı. Gazeteciler Yasemin Çongar, Yıldırım Türker, Ümit Kıvanç, Tuğrul Eryılmaz, Murat Çelikkan, DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Ümit Efe, oyuncu Nur Sürer, avukat Emel Ataktürk, müzisyen Eylem Aktaş, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Arat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Keskin’e destek vermek amacıyla açıklamaya katıldı.

TOPLAM 12 YIL 6 AY HAPİS, 456 BİN PARA CEZASI

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesiyle dayanışmak amacıyla 2014-2016 yılları arasında eş genel yayın yönetmeni olduğu için hakkında 129 dava açılan Eren Keskin’in yargılaması devam eden 47 davası bulunuyor. 1 Nisan itibariyle Keskin hakkında sonuçlanan toplam dava sayısı ise 79. Açılan ve sonuçlanan davalarda Keskin’in 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 456 bin para cezası bulunuyor. Söz konusu davalar Yargıtay ve istinaf aşamasında. Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile açılan 20 davada ise Keskin’e toplam 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Paraya çevirilmeyen ve ertelenmeyen bu dava da istinaf incelemesinde. Keskin hakkında kesinleşen ve şu an ödemesi yapılan para cezalarının toplamı ise 62 bin 660 TL. Yargılandığı davaların yalnızca dördünde zamanaşımı nedeniyle düşme ve beraat kararı verilen Keskin hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı ise devam ediyor.

‘BU ÜLKEDEN KAÇ GİT DAVALARI’

Hakkında kesinleşen 7 buçuk yıl hapis cezası bulunan insan hakları savunucusu Avukat Eren Keskin ile dayanışmak amacıyla yapılan basın açıklamasında ilk olarak İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri konuştu. Keskin’e açılan davaları düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelmiş saldırı olarak değerlendiren Yoleri, “Eren Keskin’in her koşulda yanındayız” dedi. Keskin’in avukatı Özcan Kılıç da yargılamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Gündem ana davasında yargılanan Keskin hakkında hazırlanan iddianameye atıfta bulunan Kılıç, “Savcılık Keskin’in gazeteye verdiği desteğe ilişkin iddiasını ‘propaganda’ yaptığı şeklinde veriyor. Keskin’in yazılarında örgüt mensuplarını taktir ederek ifade özgürlüğünü aştığını, kendi ideolojisini okuyuculara aşılamaya çalıştığını ve ‘terör örgütünün kalem silahşörü’ olduğunu iddia ediyor. Keskin neredeyse örgütün merkez komite üyesi olarak ana davada yargılanıyor” diye konuştu. Kılıç, verilen para ve hapis cezalarıyla Keskin’e “kaç git bu ülkeden ya da kaybol” mesajı verildiğini savundu. Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının mahkemelere davaları sonuçlandırmak için, baroya da avukatlığını bitirmek için baskı yaptıklarını ifade etti. Açılan davaların ifade özgürlüğünü aştığını kaydeden Kılıç, “Bu davalar, susturmak ya da kaçın gidin demek. Yargıtay aşamasında olan cezalardan biri onanırsa bunun sonu olmayacak. Diğer davalar da ardı ardına infaza girecek” dedi. Kılıç, Keskin’in İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Mayıs’ta görülecek davasına katılım çağrısı yaparak konuşmasını sonlandırdı.

‘MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM’

Yaşamı boyunca hak savunucusu olduğunu kaydeden Eren Keskin, birçok kez teklif gelmesine rağmen siyasete girmeyi reddettiğini ve ifade özgürlüğü mücadelesi verdiğini söyledi. Kürdistan kavramanı kullanması sebebiyle daha önce de cezalar aldığını, hapis yattığını anımsatan Keskin, “Musa Anter’e, Burhan Karadeniz’e, Ferhat Tepe’ye ve onlar gibi birçok insana kendimi borçlu hissettiğim için, bu gazete onların da gazetesi olduğu için dayanışma amacıyla Özgür Gündem gazetesinin künyesine ismim genel yayın yönetmeni olarak yazıldı. Sembolik olan bu görevi hiç yapmadım” dedi. Barış sürecinin sona ermesiyle birlikte hakkında açılan davaların ardı ardına geldiğini söyleyen Keskin, “Açılan davaların birikmesi ve bakmak zorunda olduğum 85 yaşındaki annem için ismimin künyeden çıkarılmasını istedim. Özgür Gündem ana davasında müebbet ile yargılanıyorum. Yurtdışına çıkış yasağım var. Hakkımda kesinleşen para cezalarını sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle ödemeye çalışıyorum. 456 bin para cezası kesinleşince nasıl yapacağız bilmiyorum. İnsanın yazmadığı yazılardan müebbet ceza oranında ceza alması hiçbir hukuk vicdanına uymaz. Türkiye Cumhuriyeti şu an tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ediyor. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti değil ama ifade özgürlüğü konusunda imzaladığı sözleşmelere aykırı hareket etmesine Avrupa Birliği ülkeleri neden sessiz kalıyor” diye sordu. Savcılık ifadesinde “terör örgütü” ifadesinin çıkarılmasını istediği için de suçlanan Keskin, “İnsan hakları savunucuları bu ifadeyi kullanmaz. Terör örgütü devletlerin tanımına göre değişir. Devletin tanımına uymadığım, o tanımı kullanmadığım için beni ağır şekilde cezalandırmak istiyorlar. Yurtdışına gitmeyeceğim. İfade özgürlüğü mücadelesine devam edeceğim. Tek düşüncem annem ve kedilerim. Bu haksızlığı kabul etmiyorum. Mücadeleme devam edeceğim” dedi.

Keskin Ahmet Altan’ın “Cezaevinde ölmeye hazırım. Siz hazır mısınız” sorusunu hatırlatarak konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Kendileri yatmasın diye bütün bir toplumu ateşe atıyorlar ama bu coğrafyada her gün, her an her şey değişebilir.”

‘BU BASKI HEPİMİZE YÖNELİK’

İHD Eski Eş Genel Başkanı Akın Birdal da açıklamaya katılan isimlerdendi. İnsan hakları mücadelesinde Keskin ile 30 yıldır yol arkadaşlığı yaptığını anlatan Birdal, “Eren halklarına, insanlığa karşı borcunu ödemekten burada. Eren hak savunucusu, tacize, tecavüze uğramış kadınların, sokak çocuklarının, ötekilerin savunucusu ve hukuk insanı. 30 yıllık savunuculuğun savunmasız bırakılmasının en somut örneği. Bu baskı hepimize yöneliktir. Onun susturulmak istenmesi hepimizin susturulmak istenmesidir, hukukun boğulmak istenmesidir. Dili, kimliği, kültürü reddedilenleri yalnız bırakmadı Eren, o koşullarda genel yayın yönetmeni oldu. Askeri vesayet sorunumuzdu ama bugün yargı vesayeti var. Toplumun bilgi edinme hakkının kanalları kapatıldı. Var olan demokrasinin kırıntıları ve sayısı bir elin parmağını geçmeyecek olan muhalif medyayı susturmak istiyorlar. Susmayacağız. Ayakta kalanları çökertmeme sorumluluğumuz var. Eskiden dolmayan bu toplantı salonunda şimdi yer yoksa insan hakları ağır saldırı altında demektir. Eren’in yanındayız. Eren’le olmak insanın vicdanıyla birlikte olmak demektir” diye konuştu.

‘SIRTIMIZA DAĞ OLANIN OMUZ BAŞINA YOLDAŞ OLURUZ’

Keskin’i tanıdığında ilkokul mezunu olduğunu söyleyen müvekkili Bircan Demir, Keskin’in verdiği manevi destek sayesinde Gazetecilik bölümünü bitirdiğini anlattı. Demir, her koşulda Keskin’in yanında olduğunu söyledi. Oyuncu Nur Sürer, Keskin ile tanışmasının 30 yıl öncesine dayandığını anlattı. Boşanma sürecinde avukatı olan Keskin’in kötü bir boşanma avukatı olduğunu söyleyen Sürer, “Hayatını insan hakları mücadelesine verdiği için boşanmaya o kadar yabancıydı ki beni boşayamadı” dedi. Sürer’in sözleri salonda gülüşmelerle karşılandı. İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Arat, Keskin’in trans mücadelesine verdiği desteği anlattı. Arat, “Bizler toplum tarafından cezalandırılırken Eren Keskin bizim için hem aile, hem yoldaş, hem arkadaş, hem abla hem de direnişimize can veren önemli noktalardan birisi. Sırtımıza dağ olanın omuz başına yoldaş oluruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

