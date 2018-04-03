TRT Haber’in eski koordinatörü Böken’e 9 yıl 9 ay hapis cezası
03 Nisan 2018 15:21
TRT Haber’in eski koordinatörü Ali Ahmet Böken, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TRT Haber’in eski koordinatörü Ali Ahmet Böken’in darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yargılandığı davanın karar duruşması Ankara 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmaya katılan tutuklu gazeteci Böken, mahkemedeki ifadesinde ‘ByLock’u kullanmadığını belirterek, “Gazetecilik dışında hiçbir şey yapmadım” dedi.
DHA’da yer alan habere göre, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasını kabul etmeyen Böken, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, Ali Ahmet Böken’i ‘örgüte üye olmak’ suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. (MEDYA SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 15:27
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