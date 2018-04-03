Gazeteci Çağdaş Kaplan’a 15 yıla kadar hapis istemi

Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Gazete Karınca Editörü Çağdaş Kaplan hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Gazete Karınca Editörü Çağdaş Kaplan’ın, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) çalışırken 2010 yılında hakkında Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın son duruşması geçtiğimiz ay görüldü. Duruşmada Savcı mütalaasını açıkladı. Kaplan’ın “örgütün kitleyi harekete geçirmek için yayın yaptığı televizyon kanalları ve internet siteleri ile doğrudan bağlantılı olduğu iddiasıyla örgüt üyeliği ile cezalandırılması” istendi.



Davanın karar duruşması 31 Mayıs’ta görülecek.

‘İDDİANAMEDE 3 SATIR YOK AMA 15 YIL CEZA İSTENİYOR’

Gazeteci Kaplan, kendisine istenen cezaya ilişkin şunları söyledi: “Ben gazetecilik faaliyeti için oradaydım. Bu 2010’da başlayan bir soruşturma. Bugüne kadar bir sürü mahkeme heyeti değişti; ama cezaları kafalarında baki kaldı. Çünkü biz muhalif gazetecileriz. Mahkeme heyetleri değişebilir, siyasi irade başka mahkeme heyetlerini atayabilir ama siyasi iradenin kafasında muhalifsen ‘teröristsin’. Bu ceza da onun kanıtı. Hakkımda iddianamede üç satırlık bir bölüm yok ama 15 yıl ceza isteniyor. Savcının mütalaası hukuki değil. Umarım mahkeme de yanlış bir karar vermez.”

NE OLMUŞTU?

Kaplan, 2010 yılında DİHA’da muhabir ilen Sakarya’da okuyan Kürt öğrencilerin okul yönetimi tarafından uğradığı soruşturmaları ve kentte maruz kaldıkları ırkçı saldırıları haberleştirdiği için, öğrencilerin evlerine yapılan baskın sonrası gözaltına alınmıştı. 4 gün boyunca gözaltında tutulan Kaplan, çıkartıldığı Savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Kaplan’la beraber gözaltına alınan 19 öğrenci ise tutuklanmıştı. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 15:20

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