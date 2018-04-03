Boğaziçili öğrenciler: Arkadaşlarımızı bırakın

Boğaziçili öğrenciler, gözaltındaki arkadaşlarının savcılığa sevki öncesinde adliye önünde destek açıklaması yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 19 Mart'ta "Afrin lokumu" dağıtan bir gruba "Katliamın lokumu olmaz" diyerek tepkilerini gösterdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterilmeleri sonrası gözaltına alınan öğrencilerin Emniyet’teki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılığa çıkartılmaları beklenilen öğrencilerin aileleri ve arkadaşları, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.



"Eğitim hakkı engellenemez. Gençliğe, üniversiteye, Boğaziçi'ye özgürlük" pankartı açan aileler ve öğrenciler, yine ellerinde üzerinde gözaltındaki öğrencilerin fotoğraflarının bulunduğu "Sosyalistler baş eğmez", "Eğitim hakkı gasp edilemez" ve "Sosyalist öğrencilere özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.



Açıklamayı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Tilbe Akan yaptı.

ODTÜ'den baskılara son verin çağrısı

'AMAÇLARI SUSTURULAMAYAN GENÇLİĞİ ÜNİVERSİTELERDEN BİTİRMEK'

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki muhalif öğrenciler kadar onlarla dayanışma içinde olan öğretim görevlilerinin de iktidarın hedefinde olduğunu söyleyen Akan, daha önce ODTÜ, İstanbul ve Ankara üniversiteleri üzerinden operasyona girişen elin bir kez daha Boğaziçi Üniversitesi'ne uzandığını belirtti.



Demokratik protesto hakkını kullanan arkadaşlarının gözaltına alınmasının hukuksuzluklarla dolu olduğunu belirten Akan, "Bizzat iktidarın en tepesi, Boğaziçili öğrencilerin en temel anayasal hakkı olan eğitim hakkını tartışma konusu yapmakta. Erdoğan’ın kendisinden olmayan herkese yönelik düşmanca tavrı üniversiteleri sindirme hırsı ile bir kez daha ayyuka çıkmaktadır. Üniversiteleri, iktidarına payanda yapma gayreti içinde olanlar arkadaşlarımızı hedef haline getiriyor. Çünkü dertleri, bu ülkede halen susturulamayan gençlik dinamizminin üniversitelerdeki varlığını bitirmek. Bu hiç hoşlanmadıkları gerçeği üniversite gençliği olarak bir kez daha vurguluyoruz: Üniversitelerde özgür düşünceyi savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Boğaziçili öğrencilere ‘ahlak’ sorgusu

'ÜNİVERSİTELER ÜZERİNDEKİ BASKI SON BULSUN'

Akan, iktidarın hedefindeki üniversitelerin düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli merkezlerinden biri olma görevini üstlendiğini de kaydetti.



Akan, "Her alanda topluma karşı sorumluluk sahibi olan ve eleştirel bireylerin yetiştirilmesinin hedeflendiği akademi, bu özgürlükler olmadan düşünülemez. Üniversiteleri, demokratik hakları, bilimsel düşünceyi bitirme gayreti içinde olan otoriter, tekçi anlayış bizi daima karşısında bulmaya devam edecektir. Biat etmek, her sesi kısmak, korku ile teslim olmuş bir toplum yaratma gayretinin karşısında bildiklerimizi savunmaya devam ederken, üniversitelerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkenin eşitlik, özgürlük, bilim, laiklik, demokratik üniversite ve kardeşlikten yana olan seslerini üniversitelerde bitirmeye uzanan her ele karşı üniversiteleri savunacağız. Boğaziçi Üniversitesi’nin yanındayız. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın, üniversiteler üzerindeki baskılar son bulsun" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZ BARIŞI SAVUNDU'

Açıklamanın ardından söz alan aileler ise, çocuklarının gözaltında tutulmalarına gerekçe olabilecek hiçbir anayasal maddenin olmadığını belirtti. Çocuklarının barışı savundukları, düşünce ve ifade özgürlüklerini kullandıkları için gözaltına alındığını ifade eden aileler, burada aslında çocuklarının okuma özgürlüklerinin yargılandığını vurguladı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek çığ gibi büyüyor

‘BU GÜNLERİ ATLATACAĞIZ’

Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli olan Sosyoloji Profesörü Faruk Birtek ise, yaptığı konuşmada gözaltındakilerin pırıl pırıl öğrenciler olduğunu belirterek, "Burada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki birçok hocanın hissini yansıtmaya geldim. Aileler, yetiştirdikleri çocuklarıyla iftihar etsinler. Bu günleri atlatacağız" dedi.



Gözaltına alınan öğrencilerin savcılığa getirilmesini bekleyen grubun, adliye önünde bekleyişi devam ediyor. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 15:13

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