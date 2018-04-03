Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimini kadınlar yenecek

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Tek adam rejimini yıkacağız. Dikta yönetimini ve diktatörü oradan alacağız, alaşağı yapacağız. En büyük korkuları kadınlar' dedi.

CHP Grup toplantısı kadın ağırlıklı bir katılımla yapıldı. Geçtiğimiz hafta 18 Mart Çanakkale savaşı dolayısıyla yapılan bir tiyatroyu sergilemek üzere kadınların sahneye çıkışına engel olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a tepki gösteren kadınlar, geniş katılımla grup toplantısının yapıldığı salonda yerini aldı. Kılıçdaroğlu’nun konuşması esnasında da kadınlar sıklıkla “kadınlar sahneye” sloganı attı.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kadınlara “birlikte, sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyerek seslendi. Kılıçdaroğlu, “Kadınlar çağdaş Türkiye’nin inşaasını sağlayacaklar” dedi.

Tek adam rejimini kadın erkek birlikte yıkacaklarını söyleyen Kemal kılıçdarfoğlu “En büyük korkuları kadınlar. O nedenle diyorlar ki kadınlar evde otursun. Kadınlar yeri geldiğinde evinde oturacak yeri geldiğinde hakkını aramak için caddeye de sokağa da inecek. Kadınlara güveniyorum. Bu ülkenin kadınları demokrasi istiyor. Bu ülkenin kadınları eşitlik, daha fazla söz hakkı istiyor. Her kadın bir Kuvayı Milliyecidir. Siz birer Kuvayı Milliyecisiniz. Bu ülkenin kadınları özgürlük istiyor, rahat bir hayat istiyor” dedi.

KADINLAR KAHRAMAN’I İSTİFAYA ÇAĞIRDI

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse beraberindeki bir grup kadın ile TBMM’de 4 No'lu Basın Kapısı önünde açıklama yaptı. Açıklamadan önce kadınlar TBMM Başkanı’na tepki gösterdi ve “İsmail Kahraman istifa” diye slogan attı. Köse yaptığı açıklamada, “Kadına, laikliğe, özgürlüğe düşman bu zihniyeti asla kabul etmiyoruz. Sorumluların derhal istifa etmesini istiyoruz. Biz sahneden asla inmeyeceğiz Sayın Meclis Başkanı. Biz kadınlar Atatürk’ün kurucusu olduğu kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisi'nde uygulanan bu çağdışı kararı protesto ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 14:39

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