Öğretmen Hüseyin Cebe ölümünün 11'inci yılında unutulmadı

11 yıl önce Kocaeli Darıca'da öğrencilerinin gözleri önünde katledilen öğretmen Hüseyin Cebe, Eğitim Sen Gebze Şubesinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

2 Nisan 2007 tarihinde Darıca Süreyya Yalçın İlköğretim Okulu'nda görev yaparken başka bir öğretmen tarafından tenefüs arasında öğrencilerinin gözleri önünde katledilen öğretmen Hüseyin Cebe, ailesi, dostları ve öğrencileri tarafından anıldı.

Anma töreni, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Hüseyin Cebe'nin görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi ile başladı. Etkinlikte konuşan öğretmen Güngör İrdem, Hüseyin Cebe'yi yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Olayın ardından sorduğumuz sorulara cevap alamadık. Katil için akli dengesi yerinde değil denildi, nasıl bunca sene öğretmenlik yaptı? Biz tetiği çeken değil, tetiği çektiren elin peşindeyiz. Birileri hep korudu, peki neden? Onu cismen aramızdan aldılar ama hep bizim aramızda, onu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

'HÜSEYİN'İN MÜCADELESİNİ YAŞATACAĞIZ'

O dönem Eğitim Sen Şube Başkanı olan Orhan Kaya, "O dönem okulda Eğitim Sen güçsüzleştirildi, gericilik üzerinden çalışmalar yürütüldü" dedi. Cebe’yi saygı ile andığını belirten Kaya, "Bugün gericiliğin ne aşamaya geldiğini görüyoruz, o dönem yaşananları daha iyi anladık. Eğitim Sen'li olmak, Alevi olmak, Kürt olmak, dik durmak sistemin istemediği şeylerdi, Hüseyin Cebe de bunların hepsi vardı. Yoldaşımız dik durduğu için katledildi. Saygı ile anıyoruz" ifadelerini kullandı. Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı Oğur Aydın ise, Hüseyin Cebe'nin mücadelesini yaşatacaklarını söyleyerek, "Hüseyin hep olumlu bir insandı. Acısını hala yaşıyoruz. Hüseyin'in yapmak istediklerini, kötüye inat yapmalıyız. Çocuklarımızı onun yetiştirdiği gibi yetiştireceğiz" dedi.

Gazeteci Yazar Halil Yeni ise, Mayıs 2017'de çıkardığı 'Zamansız Ölümler Ülkesi' adlı kitabından Hüseyin Cebe'ye ait bölümü okudu. Halil Serkan Öz ve Metin Lokumcu örneklerini de veren Yeni, "Hüseyin Hoca, aldığı bütün tehditlere rağmen tayin istemesini öneren arkadaşlarına, '5. sınıfları okutuyorum, onları bırakıp bir yere gidemem' diyor. Böyle bir insanı katlettiler" dedi. Hüseyin Cebe ile ilgili internette yazdığı bir yazının altına katil Necati Kumaş'ın kızı yıllar sonra yorum attığını söyleyen Yeni, "Babasının kanserden hayatını kaybettiğini söylüyordu" diye konuştu. Cebe'nin ailesi adına konuşan Hasan Karaman ise, "Kardeşimizi, akrabamızı o öğretmen öldürmedi, devlet öldürdü" dedi.

Konuşmaların ardından öğretmen arkadaşları Hüseyin Cebe'nin sevdiği türküleri seslendirdi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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