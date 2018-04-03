Antalya’da sosyal medya operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Antalya'da sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle evlerine operasyon düzenlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da sosyal medya paylaşımları gerekçesi ile yapılan operasyonda altı kişi bu sabah evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındılar.

Antalya’da sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Akman Şimşek, Ertuğrul Sağlam, İbrahim Şaban, Aydın Dönmez, Mehmet Demir, Sevgi Yeğin Antalya Terörle mücadele şubesine götürüldüler. (Antalya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 11:47

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