Akkuyu’da nükleer santralin temel atma töreni öncesi protesto yasağı

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile ilgili protestoların önlenmesi amacıyla Büyükeceli mahallesine gitmek yasaklandı.

Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Santrali'nin bugün gerçekleştirilecek temel atma töreni boyunca olası protestoların önüne geçmek için santralin inşa edileceği Büyükeceli Mahallesi'ne gidişleri yasakladı. Bölgeye gitmek isteyen Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyelerinin gidişlerine izin verilmedi.

Mersin'in Gülnar ilçesine Büyükeceli Mahallesi'nde yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin temeli bugün atılacak. Temel atma töreni için Mersin'e gitmeyecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törene Ankara’dan telekonferans yönetimiyle katılacak.

Erdoğan ve Putin bulunmayacak olsa da gerçekleştirilecek tören için kentte güvenlik tedbirleri üst seviyelere çıkarıldı.

BÖLGEYE GİTMEK YASAK

Mersin Valiliği, tören nedeniyle kentte bir gün boyunca her türlü eylem ve etkinliği yasakladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlimizden ve çevre illerden protesto amacıyla gelecek olan grupların Büyükeceli Mahallesi gidişleri/girişleri valilik makamının 02/04/2018 tarih ve 2018/1419 sayılı olurları ile 03/04/2018 günü saat 19.00'a kadar yasaklanmıştır" denildi.

Alınan karar doğrultusunda santral inşasını protesto etmek için bölgeye gitmek isteyen Mersin Nükleer Karşıtı Platform üyeleri engellendi. Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen NKP üyeleri, buradan otobüsle temel atma törenine gitmek istedi. Ancak polis otobüsün gidişine izin vermedi. Bunun üzerine platform üyeleri engellemeyi "Nükleer santral istemiyoruz" ve "Nükleere inat yaşasın hayat" sloganlarıyla protesto etti.

Bir süre yaşanan tartışmanın ardından NKP üyeleri yeniden yola çıkmak istese de, otobüsleri polislerce ikinci kez durdurularak gidişleri engellendi. Grup üyeleri, polis engeline rağmen tören alanına ulaşmakta kararlı olduklarını ifade etti.

İNŞAAT LİSANSI VERİLDİ

Öte yandan Akkuyu Nükleer Santrali projesinin birinci ünitesinin inşası için inşaat lisansı verildi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Proje için önemli aşamalardan biri olan ve yaklaşık üç yıl önce başlayan İnşaat Lisansı sürecinin tamamlanması neticesinde, nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu Nükleer Santrali’nin 1. Ünitesi inşası için TAEK tarafından İnşaat Lisansı verilmesine karar verilmiştir." (MA)

Akkuyu nükleerinin birinci ünitesi için inşaat lisansı da verildi

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