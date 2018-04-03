Hasan Cemal'e 3 ay 22 gün ceza

'Çekilme Günlüğü' yazı dizisi nedeniyle 13 yıla kadar hapisle yargılanan ve beraat eden T24 yazarı Hasan Cemal'e 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

“Çekilme Günlüğü” yazı dizisi nedeniyle 13 yıla kadar hapisle yargılanan ve beraat eden T24 yazarı Hasan Cemal'e 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.



PKK'nin 2013'te Türkiye sınırları dışına çıkma sürecini takip ettiği “Çekilme Günlüğü” yazı dizisi nedeniyle 13 yıla kadar hapisle yargılanan ve beraat eden T24 yazarı Hasan Cemal, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bu kararı 10 Kasım 2017’de bozmasının ardından ikinci kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Cemal ile avukatları hazır bulundu.



Avukat savunmalarının ardından mahkeme heyeti "örgüt propagandası yapmak" gerekçesi ile Cemal'e 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 11:12

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