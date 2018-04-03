NCAA’de şampiyon Villanova Wildcats oldu

ABD'de Villanova Wildcats, Michigan Wolverines'i 79-62 yenerek NCAA şampiyonluğuna ulaştı. Donte DiVincenzo 'En olağanüstü oyuncu' ödülünü kazandı.

ABD’de büyük bir heyecanla takip edilen NCAA Erkekler Kolej (Üniversite) Basketbol Ligi’nde şampiyon Villanova Wildcats oldu. San Antonio’da oynanan finalde Michigan Wolverines’i 79-62’yle geçen Villanova, son 3 yıldaki 2. şampiyonluğunu elde etti.

İlk yarının son bölümünde sağladığı üstünlüğü maçın sonuna kadar sürdüren Villanova’da kenardan gelerek 31 sayı atan Donte DiVincenzo, “En olağanüstü oyuncu” ödülüne layık görüldü. DiVincenzo, 15’te 10 saha içi isabetiyle oynarken kullandığı 7 üçlük atışın beşinde isabet buldu.

WILDCATS TARİHE GEÇTİ

Villanova, ‘Mart çılgınlığı’ adı verilen NCAA turnuvası boyunca çıktığı 6 maçın tamamını çift haneli rakamlı farklarla kazanarak Michigan State (2000), Duke (2001) ve North Carolina’nın (2009) yanına adını yazdırdı. Wildcats ayrıca tarihte yarı final ve final maçlarını 16 sayı ve üzerinde farkla kazanan 2. takım oldu. Bunu başaran tek takım Kareem Abdul-Jabbar (o dönemki adıyla Lev Alcindor) ve Lucius Allen’lı kadrosuyla John Wooden yönetimindeki UCLA Bruins’ti. UCLA, 1964-1975 arasındaki 12 sezonun 10’unda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Villanova, bu zaferiyle tarihindeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

KADINLARDA UNUTULMAZ DÖRTLÜ FİNAL

NCAA Kadınlar turnuvası, bu yıl tarihteki en heyecanlı dörtlü finallerinden birine tanıklık etmişti. Yarı finalde son dönemde şampiyonluğun gediklisi Connecticut Huskies’i mağlup etmeyi başaran Notre Dame Fighting Irish, finalde de Mississippi State Bulldogs’u 61-58’le geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Son saniye basketleriyle unutulmaz anlar yaşatan Arike Ogunbowale, ‘En olağanüstü oyuncu’ ödülünü kazanmıştı. (SPOR SERVİSİ)

www.evrensel.net