Dolar yeniden 4.0 lira sınırında, avro 4.90 lira (3 Nisan 2018)

Uluslararası piyasalarda düşen dolar yeniden toparlanarak 4 lira sınırına yükseldi. Avro ise yüzde 0.21 artışla 4.90 liraya yükseldi.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine bağlı düşen dolar iç piyasada yüzde 0.07 artışla 3.9837 liraya, avro ise yüzde 0.21 artışla 4.9060 liraya kadar yükseldi.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, avro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Dolar/Euro paritesi ise günlük yüzde 0.14 artışla 1.2319 düzeyine yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise dün, yüzde 0.42 düşüş ile 114.442 puandan günü tamamladı.

ABD BORSALARINDA TEKNOLOJİ REHAVETİ

Öte yandan Çin’in, ABD’den ithal edilen 128 farklı ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklaması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Amazon’la ilgili “ABD posta servisini dolandırıyor” içerikli twitter paylaşımının ardından ABD borsaları teknoloji hisselerine bağlı düşüşlerle kapandı.

ABD borsalarında Dow Jones güçlü imalat verilerine rağmen 758.59 puan düştü ve 2018’in en düşük düzeyine kadar geriledikten sonra açılışa göre yüzde 1.90 düşüşle 23,644.19 puana geriledi. S&P 500 yüzde 2.23 düşüşle 2,581.88 puana gerilerken, Nasdaq’da kayıplar yüzde 2.74’ü buldu ve endeks 6,870.12 puana geriledi.

Dolar dün açıklanan ekonomik verilerin ardından yen karşısında değer kazandı ve yüzde 0.13 yükselişle 106.02 düzeyine yükseldi. ABD borsalarındaki teknoloji rehavetinden Asya borsaları da etkilendi ve Nikkei, Shanghai ve HSI düşüşlerle açıldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 10:07

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