Van'da kaybolan 8 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Berhan Kıyak, hidroelektrik santralinin yakınlarındaki su kanalında ölü bulundu.

Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde oynamak için evinden çıkan 8 yaşındaki Berhan Kıyak geri dönmedi. Çocuklarını merak eden ailesi, durumu jandarma ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Kurtarma ve güvenlik ekipleri, özellikle çocuğun mahallenin içinden geçen tarihi Şamran Kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki baraj kapaklarının kapatılmasını istedi. Baraj kapaklarının kapatılmasıyla su seviyesi düşürüldü. Arama çalışmaları bu yönde yoğun şekilde devam etti.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlandı. 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ın cansız bedeni hidroelektrik santralinin yakınlarındaki su kanalında bulundu. (DHA)

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