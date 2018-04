Eskişehir'de 4 sendikadan ortak performans sistemi protestosu

Eskişehir'de 4 sendika, 'Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi'ni protesto etti.

Eskişehir'de; Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim sen ve Eğitim İş sendikaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü Önünde yaptıkları basın açıklamasıyla çikarılmak istenen "Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi"ni protesto etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta veliler, öğrenciler, okul idarecileri meslektaşları ve kendisi öğretmenlere not verecek. Bu uygulama bakanlığın koordinasyonunda her yıl gerçekleştirilecek olup öğretmenler ayrıca dört yılda bir de ‘Öğretmenlik Mesleği Yeterlilik Sınavı’na katılacak. Her iki uygulamadan elde edilen puanlar 100’lük sistemde puanlanacak ve öğretmenler aldıkları puan düzeylerine göre kategorilere ayrılacak.Bütün bunların sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda öğretmenlik yapanlara hizmet süreleri ve performans puanlarına göre, ek hizmet puanı veya başarı belgesi verilecek. Sözleşmeli öğretmenlerin notları, sözleşmeleri yenilenirken gereken yıllık performans değerlendirme puanlarının hesaplanmasında da kullanılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim Sendikaları basın açıklaması gerçekleştirdi.

4 SENDİKA TEK SES!

Açıklamada: "Eskişehir'de eğitim alanında faaliyet gösteren Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş olarak Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz: Öğretmenleri hedef almaktan vazgeçin. Ülkemizde eğitim alanında yılların getirdiği sorunlar birikmiş ve adeta kangren haline gelmiştir. Asıl görevi bu sorunlara çözüm bulmak olan Milli Eğitim Bakanlığı her uygulaması ile "Eğitim sisteminin en önemli bileşeni" olan öğretmenlerimizi hedef tahtasına koymaktadır. Kaldı ki uygulanmak istenen sistem iç hukukumuz açısından Anayasamıza ve 657 sayılı DMK' na da aykırıdır. Eğitimin niteliği hiçbir bilimsel karşılığı olmayan performans değerlendirmesi ile değil, öğretmene değer vererek, velinin, öğrencinin ve toplumun gözünde öğretmenin mesleki saygınlığını artırarak saglanabileceği açıkken, öğretmeni her an diken üstünde tutacak bu yöntem asla kabul edilemez. Bu uygulama öğretmenlerin birbirlerine ve öğrencilerine karşı güvensizliğini artıracak, sürekli performans baskısı ve tehdit altında çalışmasının önünü açacaktır” denildi.

EĞİTİM SEN:ÜRETEN BİZİZ KARARI DA BİZ VERİRİZ!

Eğitim Sen adına konusan Egitim Sen Eskişehir Şube Başkasını Faik Alkan " Geçenlerde bakan bey talihsiz bir açıklama yaptı. Dedi ki: 'performans sistemine karşı olanlar bilimsel düşünmeyenlerdir. Performans sistemine karşı olan sendikalar ve eğitim çalışanlarını temsil etmemektedir." Evet görüyorsunuz şuan da 4 sendika bakan beye cevap veriyor. Bizler performans sistemini istemiyoruz ve egitim emekçilerinin gerçek temsilcileri bizleriz” İfadelerini kullandı.

EĞİTİM İŞ:ÖĞRETMENLİK HERKESİN DEĞERLENDİRECEĞİ BİR MESLEK DEĞİL!

Eğitim-İş adına konuşan Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Kadir Öner, “Biz Eğitim İş olarak diyoruz ki; öğretmenlik mesleği kariyer mesleğidir. Herkesin ölçeceği değerlendireceği bir meslek değildir. Sayın bakanımız sanırım öğretmen kökenli olmadığı için öğretmenin nasıl atandığını nasıl öğretmen olduğunu unutmuş gözüküyor. Biz kısaca hatırlatalım, önce çok başarılı bir öğrenci olacaksın sonra en az %10luk dilime girip üniversite sınavını kazanacaksın, daha sonra üniversiteyi bitireceksin, atanmak için bekleyeceksin, kpss sınavına gireceksin ve derece yapacaksın ki atanabileceksin. Daha sonra Doğu'ya yada Güneydoğu gibi ülkemizin zor coğrafyalarına atanacaksın, eş durumundan bile gelemeyeceksin, 6 sene çalışıcaksın sonra stajerliğin kaldırılacak ve öğretmen olacaksın. Sonra çıkacaklar diyecekleri ki; bir de senin performansını biz ölçelim. Bu asla ve asla kabul edilemez” dedi.

TÜRK EĞİTİM:BİRLİKTELİĞİMİZ VE KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDİCEK!

Türk Eğitim Sen adına performans sistemiyle ilgili kaygılarını dile getiren Türk Egitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı da “Eğitim sistemimizin iki önemli unsuru vardır; öğretmen ve öğrenci. Bu iki unsur olmadan egitim sisteminin, eğitim ve öğretim sürecinin sürdürülmesi mümkün değildir. Bunu yaparken özellikle öğretmenlerin moral ve motivasyonunun yüksek olması gerekir. Ancak MEB'in ısrarla getirmeye çalıştığı performans değerlendirme sistemi öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını bozmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. Dolayısıyla MEB'i daha önce yaptığı yanlış uygulamalarla kaybettiği güveni daha da kaybetmemesi adına tez elden ve yakın yoldan dönmesini istiyoruz ve eylem birlikteliğini ve kararlılığımızı devam edeceğimizi duyuruyoruz." dedi.

EĞİTİM BİR SEN:ÖĞRETMENLER KABUL ETMİYOR!

Eğitim Bir Sen adına konuşan Eğitim Bir Sen Eskişehir Şube Başkanı Muhammer Kahraman da, “Bu taslağın eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik hiçbir yönü yoktur, eğitim çalışanlarını birbirine düşürücektir ve kanuni dayanaktan da yoksundur. Dolayısıyla MEB'i bu tavrından vazgeçmeye davet ediyoruz” sözlerini kullandı. (Eskişehir/EVRENSEL)

