'FETÖ'den yargılanan Eski HSYK Üyesi Teoman Gökçe cezaevinde öldü

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Eski HSYK Üyesi Teoman Gökçe, Sincan Cezaevi'nde yaşamını yitirdi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Eski HSYK Üyesi Teoman Gökçe’nin Sincan Cezaevi'nde kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre; Eski HSYK 1.Daire üyesi Teoman Gökçe, 15 Temmuz darbe girişimin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiası ile tutuklanmıştı. Sincan Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan ve yargılanan Teoman Gökçe akşam saatlerinde kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gökçe kurtarılamadı.

Küçükçekmece Adliyesi eski hakimlerinden olan ve ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Emir Bay, Teoman Gökçe aleyhinde ifade vermişti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren Emir Bay, şunları söylemişti: "Yargıtay'da Tetkik Hâkimi olan Mehmet Fansa evlilikler için bekârlara yardımcı oluyordu. 2010 yılı HSYK seçimlerinden sonra sivil abiler olarak tanıtılan şahıslar sohbetlere gelmeye başladı. HSYK üyesi Teoman Gökçe ile HSYK seçimleri öncesi bir evde toplandık. Seçim çalışmalarını konuştuk.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 08:59

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