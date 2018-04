Fenerbahçe, Kayserispor'u 5-0 yendi

Kayserispor, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 27'nci haftanın kapanış maçında Kayserispor, kendi sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu.

Aziz Yıldırım, Kayserispor - Fenerbahçe maçını kendilerine tahsis edilen locadan Mahmut Uslu ile birlikte izledi. Kayserisporlu ve Fenerbahçeli futbolcuları, Dünya Otizm Günü nedeniyle Kadir Has Stadı'ndaki maça 14 metrelik ''Fark et, kabul et, bizimle yürü'' yazılı pankartla çıktı. Kadir Has Stadı da bu etkinlik nedeniyle mavi renkte ışıklandırıldı.

Bu arada sarı kart gören Fenerbahçeli Aatif, gelecek hafta Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Umut Bulut, ceza alanı dışında topla buluştu, Şutu yandan auta çıktı.

8'inci dakikada Kayserispor defansının ofsayt gerekçesiyle durduğu pozisyonda ileri çıkan Soldado, kalesini terk eden kaleci Vedat'ın yanından topu filelerle buluşturdu ve takımını deplasmanda öne geçiren golü kaydetti: 0-1

12'nci dakikada, orta alandan Kayserispor kalesine hareketlenen Aatif'ın, yaklaşık 25 metreden attığı şut üst direğe çarparak gol oldu: 0-2

19'uncu dakikada Şener, Kayserispor kalesine sokuldu. Çaprazdan şutu yandan az farkla auta çıktı.

28'inci dakikada Kayserispor kaptanı Umut Bulut'un uzaktan şutunu kaleci Volkan kornere atabildi.

,44'üncü dakikada Soldado, kaleci Vedat'tan dönen topu çaprazdan bir şutla gole dönüştürerek, takımının ilk yarıyı 3-0 kapatmasını sağladı.

İlk yarı bu skorla konuk ekibin lehine kapandı: 0-3

İKİNCİ YARI

56'ncı dakikada Kayserisporlu Güray soldan Fenerbahçe ceza alanına sokuldu. Çaprazdan şutu kaleci Volkan'da kaldı.

58'inci dakikada Şener, Kayserispor ceza alanına girdi. Kaleci Vedat'ın kapattığı köşeden takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti: 0-4

86'inci dakikada Giuliano, Kayserispor ceza alanında yerden bir vuruşla maçın skorunu ilan etti: 0-5 (DHA)

