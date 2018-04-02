Ekonomik sıkıntılarından dolayı kendini yakmak istedi

Bolu'da ekonomik sıkıntılarından dolayı bunalımda olduğu söylenen berber kendini ve otomobilini yakmaya çalıştı.

Bolu'da, ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren 31 yaşındaki berber Tarık D., otomobili ve kendisini benzin döküp yakacağı sırada polis müdahale etti. Tarık D. gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Ekonomik sıkıntıları yüzünden bir süredir bunalımda olan berber Tarık D., su bidonuna doldurduğu benzinle otomobili ile birlikte kendini yakacağını söyledi. Çevredekiler durumu polise ihbar etti. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Tarık D. bir bidon benzinin bir kısmını otomobilinin ve kendisinin üzerine döktü. Yaklaşık 10 kişilik polis ekibi Tarık D.'nin üzerine atlayarak elindeki çakmağı yakmasını önledi. Direnen Tarık D. ile polis arasında arbede yaşandı. Tarık D. gözaltına alındı. (Bolu/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 00:34

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