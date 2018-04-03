Danimarka’da çalışanlar grev, işveren lokavt diyor

Danimarka’da 440 bin kamu çalışanı 22 Nisan’da greve çıkacak. İşverenler de 28 Nisan’da lokavt uygulayacak.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Danimarka’da kamu sektöründe sendika ve işverenler arasındaki toplusözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılmaması üzerine sendikalar, greve gitme, işverenler de kamu çalışanına lokavt uygulama kararı aldı.

Sendikalar 750 bin kamu emekçisinin 100 bininin 4 Nisan’da greve başlaması kararı alırken, işveren de, 10 Nisan’dan itibaren 440 bin kamu çalışanı hakkında lokavt kararı alarak sendikalara misilleme yaptı.

Greve gidecek emekçiler arasında sosyal hizmet çalışanları, öğretmenler ve hemşirelerin yanı sıra papaz ve askerler de bulunuyor.

Tarafsız aracıların devreye girmesinden sonra işveren ve sendikalar aldıkları grev ve lokavt kararlarının iki hafta ertelenmesi üzerinde uzlaştı. Böylelikle çalışanlar 22 Nisan’da greve gidecek, işverenler de lokavtı 28 Nisan’da uygulayacak.

6 BİN HEMŞİRE AÇLIK GREVİNE GİDECEK

Danimarka’da İsveç ve diğer İskandinav ülkelerinden farklı olarak kamu çalışanlarını örgütleyen 140 sendika ve federasyon ile işverenleri temsilen belediyeler, il genel meclisleri ve devletin diğer kurumları toplu iş sözleşmelerini bir arada iş kolu düzeyinde görüşüyor.

Anlaşmazlık tarafların ücret zammı ve çalışma koşullarında anlaşamaması üzerine ortaya çıktı. Kamu çalışanları özel sektöre verilen oranda üç yıl için yüzde 8.6 oranında ücret zammı talep ediyor. İşverenler ise yüzde 6.7 oranında ücret zammı vermeyi öneriyor.

Danimarka Hemşireler Federasyonu (DSR), grevin hastaların güvenliğini tehdit etmemesi için önlem alındığını açıkladı. DSR’den yapılan yazılı açıklamada acil hasta ve yaşam riski bulunanların tedavilerine hemşirelerin yardım edecekleri belirtildi. İlk kademede 6 bin hemşirenin açlık grevine gideceğine de dikkat çekildi.

Danimarka Hemşireler Federasyonu eşit işi yapanlara aynı ücretlerin ödenmesini istiyor. Okullarda eğitim veren hemşirelerin şema ve izinlerin belirlenmesinde sendikanın görüşlerinin alınmasını talep ediyor.

OKULLAR KAPANACAK SINAVLAR ERTELENECEK

İşverenlerin hemşirelerin çalışma saatleri için 1 yılı kapsayan şema hazırlama dayatmasına karşı çıkıyor. Bölge hastanelerinde görev yapan hemşirelerin başka hastanelerde geçici olarak çalıştırılmaları önerisinin geri çekilmesini istiyor.

Akademisyenlerin yarım saatlik öğle yemeği tatilinin iş saati olarak kabul edilmesini talep ediyor. Anlaşmaya varılamaması ve grevin başlaması durumunda yaşam riski bulunan hasta dışındakilerin tedavi ve ameliyatları yapılmayacak. İlk ve ortaokullar kapanacak. Üniversitelerde öğrenim ve sınavlar ertelenecek.

Trafik cezası yazan görevlilerin sayıları azaltılacak. Polis trafikte hız denetimini gevşetecek ve acil olmayan olaylara müdahalede bulunmayacak.

Grev süresince İsveç ve Danimarka arasındaki demir yolu trafiği duracağı için ulaşımda büyük aksamalar olacak.

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 22:28

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