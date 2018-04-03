Ensarioğlu’ya yanıt: Kimin şer olduğuna halk karar verecek

Siyasi partiler AKP’li Galip Ensarioğlu’nun ‘şer ittifakı’ açıklamasını değerlendirdi.

Serpil BERK

Fırat TOPAL

Diyarbakır

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu geçtiğimiz günlerde ‘CHP, HDP, Saadet Partisi, İYİ Parti, PKK, FETÖ iç güçler, dış güçler ne kadar şer ittifakı varsa bir araya gelip Erdoğan’a karşı aday çıkaralım diyorlar’ açıklamasını ve AKP-MHP ittifakının nasıl bir ittifak olduğunu HDP, CHP ve Saadet Partisi ile konuştuk. Şer ittifakı söylemini Evrensel’e değerlendiren partilerin Diyarbakır il başkanları, insanların bu tip açıklamalarla kutuplaştırıldığına dikkat çekerek, Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir algı yaratıldığını, gereken yanıtı halkın vereceğini kaydetti.

‘GELECEK OLAN SİSTEME KARŞIYIZ’

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Ensarioğlu’nun söylemlerinde Erdoğan karşıtı gibi bir algı yaratıldığına dikkat çekerek, “Hayır bloku olarak sistemin yanlış olduğunu, demokratik parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini ve 12 Eylül yasasının kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Bizi PKK, FETÖ gibi gruplarla bir tutması yanlış. Başkanlık referandumunda 18 maddeyi anlatmak yerine FETÖ, hayır diyor CHP de hayır diyor, PKK hayır diyor CHP de hayır diyor söylemini kullandılar. Biz gelecek olan sisteme karşıyız. Buna karşı olduğumuz için hayır grubu olarak birleşiyoruz” dedi.

‘ÇOK KUTUPLAŞTIRICI BİR AÇIKLAMA’

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan talihsiz bir açıklama diyerek, “Çok kutuplaştırıcı, insanların tabana doğru kin ve düşmanlık oluşturmasına neden olacak bir açıklama. Tabanda ki halk diyecek ki Erdoğan’a karşı olanlar şer ittifakı oluşturuyor. Öyleyse memleketin, devletimizin hayrına olan bir şeyi istemiyorlar tarzında bir algı oluşturup, insanları birbirine düşman etmeye olanak sağlar. MHP ve AKP’nin bir araya gelmesi bölgede ciddi bir oy kaybına neden olacak her ne kadar etkilemeyecek denilse de. AKP bütün seçim çalışmalarını bendensin veya karşımdasın mantığıyla yürütmektedir. Toplumu ikiye bölme üzerinden sürdürmektedir çalışmasını” diye ifade etti.

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu anlatan Bozan, “Sizin nasıl ki ittifak yapma hakkınız varsa bunun dışında kalan diğer partilerin de bir araya gelmesi gayet doğaldır. Saadet Partisi olarak ittifak gündemimizde yok, seçime epey zaman var. Ülkedeki işsizlik, ekonomi, barış, huzur gibi sorunları konuşup çözüm bulması için iktidarın kafa yorması gerekirken şimdiden kutuplaştırma yapması doğru değildir” diye konuştu.

‘İKTİDARDAN YETKİYİ ALMAK GAYRİMEŞRU DEĞİLDİR’

Ensarioğlu’nun açıklamalarında yer alan ‘Erdoğan’ın iktidardan düşürülmesi’ söylemine de değinen Bozan, “Varolan partiler seçime girerken, önceki iktidarın elinden yetkileri alıp iktidara gelmek için bu mücadeleyi yürütüyor bu gayrimeşru olan bir durum değil ki. Biz bunu darbeyle yapmayı düşünmüyoruz ki seçimle geleceğiz. Seçime girecek bütün partiler Anayasa’nın verdiği haklar temelinde kurulmuştur. Herhangi bir terör örgütleriyle diyalogları olan varsa Anayasa Mahkemesi zaten kapatır. Seçime giren partileri bu şekilde lanse etmek yanlıştır. Bu açıklamayı yapanın kamuoyundan özür dilemesi gerekiyor” diye ifade etti.

‘NEYİN HAYIR, NEYİN ŞER OLDUĞU ORTADADIR’

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Camcı, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun ‘şer ittifakı’ sözlerinin ciddiyetsiz açıklamadan ibaret olduğunu belirterek gereken cevabı halkın vereceğini söyledi. HDP’nin Türkiye halklarının aleyhine hiçbir çaba ve ittifakın içinde bulunmadığı ve bulunmayacağını ifade eden Camcı şunları söyledi:

“Kamuoyunda bir şer cephesinden söz edilecekse bu şer cephesinin AKP-MHP ittifakından ibaret olduğu da açıktır. Savaştan daha büyük şer olamaz. İnsanlık tarihine baktığımızda görmek mümkün. Türkiye’deki halkları bu fotoğrafa baktığında neyin şer ittifakı olduğunu açık net bir şekilde görüyor. Diyarbakır halkının da en büyük özlemi barışa duyduğu özlemdir. Çatışmaların, baskıların olmadığı halklar arasında hiçbir husumete girmeden, çatışmaları derinleştirmeden var olan sorunların, başta Kürt sorunu olmak üzere, demokratik yollarla çözülmesi talebidir. Neyin hayır, neyin şer olduğu, savaş ve barış ikilemiyle aslında net bir şekilde ortadadır. Bu nedenle de HDP’nin bir barış partisi olduğu başından beri, ortaya koyduğu tutumuyla da açık ve net. Bu anlamda da içine düştükleri açmazı Türkiye toplumuna anlatamamanın sıkıntısını ancak bu şekilde dışa vuruyorlar. Bunu halkımız çok iyi anlıyor. En büyük cevabı da zaten Newroz’daki duruşuyla, katılımıyla bunu gösterdi. Tüm antidemokratik ortamlara, zorlamalara, seçim hilelerine rağmen halk her zaman iradesini gösterdi. Bunu önümüzdeki seçimde de en net şekilde gereken yanıtı halk verecektir” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Nisan 2018 02:35

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