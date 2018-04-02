Artvin Murgul Eti Bakır tesislerinde atık su havuzunda sızıntı iddiası

Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş'nin Murgul Damar'daki işletmesinde atık havuzunun sızıntı yaptığı ve atıkların dereye karıştığı belirtildi.

Eti Bakır A.Ş. Murgul tesislerinde atık havuzunun sızıntı yaptığı ve dereye karıştığı belirtildi.

Artvin'de, Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır AŞ.’nin Murgul Damar'daki işletmesinde atık havuzunun sızıntı yaptığı ve atıkların dereye karıştığı belirtiliyor. Jandarma ekiplerinin inceleme yapmak ve tutanak tutmak için bölgeye gittiği ifade ediliyor. (Artvin/EVRENSEL)

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