Bucalı kadınlardan Meclis Başkanı'na tepki 

Buca'da kadınlar, TBMM'deki tiyatroya kadın oyuncuların çıkarılmamasına tepki gösterdi.

TBMM başkanı İsmail Kahraman'ın meclisteki tiyatro oyununda kadın tiyatrocuları oyundan çıkarması üzerine CHP Buca kadın kolları, Buca Evka Kadın evi Derneği (BEKEV), Emekli Sen Buca Şubesi, Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi, Buca'da yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından kadınlar, basın açıklaması yaptı.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın kadın tiyatrocularu sahneye çıkarmaması üzerine tepkiler sürüyor. Buca'da da kadınlar bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından Şirinyer Migros önünde yapılan basın açıklamasını ise CHP Kadın Kolları Başkanı Hülya Altun basın açıklamasını okudu.

Açıklamada her gün farklı bir yetkili ağızdan kadının yaşam alanına müdahaleye yönelik cümleler duyduklarını belirten Altun, "Geçtiğimiz günlerde bu yok saymanın bir örneğine daha tanık olduk.Cumhuriyetimizin insan hakları temelinde özellikle kadın hakları ve kadın erkek eşitliği konusundaki kazanımlarını korumak ve daha da geliştirici yasalar çıkarmakla yükümlü olan meclis başkanı sıfatını taşıyan kişinin kadın sanatçılara yönelik bu tutumu kınıyor, istifa etmesini istiyoruz" dedi.

Sosyal alanda uygulanan kadını yok hükmünde sayan, kadını eve hapsedip sokaktan siyasetten iş yaşamından sanattan almaya çalışan anlayışa karşı Bucalı kadınlar, "Bizi sahnede perdede sokakta büroda tezgahta görmeye tahammülü olmayanlar Biz hayatın ta kendisiyiz"dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 21:52

www.evrensel.net