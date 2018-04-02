Tiangong-1, kazasız belasız Dünya'ya düştü

Çin'in yörüngeye gönderdiği uzay istasyonu Tiangong-1'in atmosfere girerken infilak ettiği ve Büyük Okyanus’un güneyine düştüğü belirtildi.

Çin haber ajansı Xinhua, 2016 yılından bu yana iletişimini kaybeden uzay istasyonu Tiangong-1’in (Gök Sarayı) Dünya’ya yeniden girdiğini ve atmosfere girer girmez yanarak infilak ettiğini açıkladı.

Parçalarının büyük kısmının Büyük Okyanus’un güneyinde sulara gömüldüğü tahmin edilen Tiangong-1’in son 2 aydır düşeceği bölgeye yönelik yapılan hesaplamalar, hiçbir zaman kesin bilgi sunmuyordu. Uydunun Türkiye dahil pek çok bölgeye düşme ihtimali bulunuyordu. İhtimaller arasındaki diğer ülkeler ise İtalya, İspanya, Japonya ve Kore’ydi.

İtalya’da halka Çin uzay istasyonu ile ilgili 5 uyarı

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu, en son yaptığı açıklamada istasyonun büyük çoğunluğunun yandığını söylese de kalıntılarının tam olarak nereye düştüğünü belirtmedi.

Daha önce yaptığı açıklamada ise uzay istasyonunun büyük ihtimalle Brezilya’nın Güney Atlas Okyanusu kıyılarından, Sao Paulo ve Rio de Janeiro açıklarından Dünya’ya giriş yapabileceğini duyurmuştu.

‘KALINTILAR ÇÖP ZANNEDİLEBİLİR’

Avustralya Ulusal Üniversitesinden Astrofizikçi Brad Tucker, Reuters’a yaptığı açıklamada Tiangong-1’in kalıntılarının Tahiti’nin 100 kilometre açıklarına düştüğünü tahmin ettiğini, kalıntıların mutlaka okyanus yüzeyine çıkacağını söyledi. Tucker, uzay istasyonunun yüzde 90’unun havada yandığını, sadece 700 kilograma denk gelen yüzde 10’unun okyanusa düştüğünü ifade etti. Kalıntıların kilometrekarelerce bir alana yayılabileceğini, insanların bunları sadece bir çöp olarak algılayabileceğini belirtti. (DIŞ HABERLER)

www.evrensel.net