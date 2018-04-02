Rusya’da popüler LGBTİ sitesine erişim engeli

Rusya’nın popüler LGBTİ web sitesine ‘Eşcinsellik Yasası’nı’ ihlal ettiği gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Rusya’nın popüler LGBTİ web sitesi ‘gay.ru’a erişim engeli getirildi. Moskova Times gazetesinin haberine göre, internet sitesinin ‘Eşcinsellik Yasası’nı’ ihlal ederek ‘geleneksel olmayan cinsel ilişki hakkındaki bilgileri yaymaktan’ suçlu bulunduğu belirtiliyor.

Şirkete gönderilen mektupta web sitesinin yöneticilerinin, Rusya Federasyonu’nda dağıtımı yasaklanan bilgileri kaldırması için 24 saat süre verdiği belirtildi.

Gay.ru adına yapılan açıklamada, “Eylül 1997’den bu yana sizinle birlikte çalışıyoruz. Sitemiz, ‘18 yaşından büyükler için uygundur’ etiketi içeriyor” denildi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 20:18

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