Siirt’te yaşamını yitiren asker Konya’da uğurlandı

Siirt'te PKK tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren asker memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, geçen cuma PKK tarafından düzenlenen saldırı sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut (24), memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Emre Dut’un abisinin de Afrin operasyonuna katıldığı belirtildi. Ölen askerin cenazesine yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Dut’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığındaki Ereğli Şehitliğine götürülerek toprağa verildi.

SAĞLIK GÖREVLİSİ İÇİN TÖREN

Afrin bölgesinde sürdürülen ‘Zeytin Dal’ı harekatında, arama- tarama faaliyetleri yapılırken, askeri aracın geçişi sırasında, mayının infilak etmesi sonucu ölen Sağlık Personeli Burak Tatar (23) için de görev yaptığı Erzurum 112 acil komuta merkezi önünde tören düzenlendi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 20:00

www.evrensel.net