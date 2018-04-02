6 gündür haber alınamayan Berfin G. için 'bulundu' iddiası

Mardin Derik’te aralarında mahalle bekçisinin de bulunduğu 4 kişi tarafından silah zoruyla kaçırılan Berfin G'nin bulunduğu iddia edildi.

Mardin Derik’te Mahalle Bekçisi Şerif T. tarafından silah zoruyla kaçırılan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan Berfin G'nin bulunduğu iddia edildi.

jinnews.com.tr'de yer alan habere göre Şahmaran Kadın Platformu, Şerif T. isimli erkek tarafından alıkonulan Berfin G. İle telefonda görüştüklerini, ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Genç kadın sokak ortasında mahalle bekçisi tarafından kaçırıldı

28 Mart Çarşamba günü Berfin G. ve annesi hastane çıkışında maskeli 4 erkeğin saldırısına uğradı ve Berfin G. silah zoruyla Bekçi Şerif T. tarafından kaçırıldı. Berfin “Anne beni bırakma” diye bağırırken annesi darbediliyordu. İddialar arasında 4 kişiden üçünün mahalle bekçisi olduğu ve polisin de kaçırılmanın yaşandığı yere çok geç geldiği var. Olay sonrası Berfin’in ailesi hastaneye giderek darp raporu aldı ve ardından şikayetçi oldu.

Olayın yaşanmasının ardından meseleyi takip eden ve Berfin’in bulunması için çağrılar yapan Şahmaran Kadın Platformu'ndan Felek Fidan, Berfin’in bulunması için yaşananları gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi. Olaya ilişkin birçok asılsız haberin de paylaşıldığını ifade eden Fidan, gerçeğin ortaya çıkması için mücadele edeceklerini belirtti.

Fidan, ailenin kızlarının zaten polisin silahıyla kaçırıldığını söyleyerek tepki gösterdiğini aktardı. Ayrıca Platform, ailenin kendileri ile görüşmeyi çekindikleri için sonlandırdığını ifade ederken Şerif T’nin ailesinin Berfin’in ailesi ile uzlaşma çabası içinde olduğunu bu sebeple Berfin’in geleceğinden endişe duyduklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)

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