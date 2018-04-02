12 yaşındaki İdil Olgar’a 2 ödül birden

Mersin Üniversitesi Keman Bölümü Öğrencisi İdil Olgar, Ph. Dr. Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması’nda dünya 2’ncisi oldu.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü Öğrencisi İdil Olgar (12), Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Ph. Dr. Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması’nda kendi kategorisinde dünya 2’ncisi oldu. Çeşitli ülkelerden çok sayıda genç kemancının katıldığı yarışmada Josef Micka’nın etütlerinden biri ile Mozart’ın 2’nci keman konçertosunu seslendiren Olgar, performansıyla 2’nci seçildi. Olgar, aynı zamanda Ph. Dr. Josef Micka adına verilen özel ödüle de layık görüldü.

Geçen yıl Slovakya’nın Dolny Kubin kentinde düzenlenen yarışmada da kendi kategorisinde 3’üncü olan İdil Olgar, yarışma sırasında heyecanlandığını; ancak hazır olduğu için dereceye girme konusunda zorlanmadığını söyledi. Günde yaklaşık 4 saat çalışarak, kendisini geliştirdiğini anlatan İdil Olgar, gelecekte iyi bir keman virtüözü olmak istediğini belirtti. (Mersin/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 19:28

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