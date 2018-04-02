Mülkiyeliler Birliği’nden teşekkür mesajı

Mülkiyeliler Birliği'nin yeni yönetimi tüm üyelerin görüş, eleştiri ve taleplerine kulak verip, onların deneyimlerinden yararlanacaklarını açıkladı.

Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin 46. Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu bir mesaj yayınlayarak, tüm üyelerin görüş, eleştiri ve taleplerine kulak verip, onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanacaklarını açıkladı. “Bugüne kadar birliğimizin yönetim sorumluluğunu üstlenmiş olanların ve üyelerimizin katkı ve emekleriyle yarattıkları birikimin ve dayanışmanın önemini biliyoruz” denilen mesajda, Genel Kurul sürecinde olgunlaşan katılımcı ve kolektif anlayışın rehber edinileceği belirtildi.

Mesajın tamamı şöyle:

“46. Olağan Genel Kurulumuzu Mülkiye topluluğuna yakışır bir biçimde, katılımcı ve barışçı bir anlayışla gerçekleştirdik. Genel Kurulumuz, yönetim sorumluluğunu bizlere devretti. Genel Kurul sürecinde sizlerle paylaştığımız hedeflerimizi Mülkiye topluluğunun ilke ve değerleri çerçevesinde gerçekleştirmemiz için bizlere verilen bu sorumluluğun ağırlığının bilincindeyiz. Bizi bu sorumluluğu taşımaya layık gören Genel Kurulumuzu bir defa daha selamlıyoruz.

Başta Genel Başkan Erdal Eren olmak üzere, yönetimi devraldığımız arkadaşlarımıza, bugüne kadar Birliğimize yaptıkları katkılardan dolayı tüm Mülkiyeliler adına teşekkür ediyoruz.

Bugüne kadar birliğimizin yönetim sorumluluğunu üstlenmiş olanların ve üyelerimizin katkı ve emekleriyle yarattıkları birikimin ve dayanışmanın önemini biliyoruz. Birlikte düşünmeye, tartışmaya, bilgi ve söz üretmeye dayanan bu birikim ve dayanışmayı; Birliğimizin varlık nedeni olan fakültemizin, Birliğimizin tüm üyelerinin ve Cumhuriyetimizin içinden geçtiği bu zor zamanda daha da zenginleştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden, farklı kuşaklardan Mülkiyelilerin damgasını vurduğu Genel Kurul sürecinde olgunlaşan katılımcı ve kolektif anlayışımız, yönetimimizin rehberi olacaktır. Bu anlayış doğrultusunda, tüm üyelerimizin görüş, eleştiri ve taleplerine kulak verebileceğimiz, onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanabileceğimiz platformlar oluşturmaya gayret edeceğiz.

Bizler, hiçbir üyemizin kendini yalnız hissetmeyeceği bir Mülkiyeliler Birliği için yola çıktık. Bu yolda siz üyelerimizle birlikte yürüyecek olmanın coşku ve heyecanını taşıyoruz.

Sizleri en samimi saygı, sevgi ve dostluk duygularımızla selamlıyoruz. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 17:58

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